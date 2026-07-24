Un libro trata la perspectiva de género en una triple vertiente

Un grupo de investigadoras del Campus de Ourense vienen de publicar el libro “La perspectiva de género en la intervención psico-socio-jurídica”. El manual, coordinado por Carmen Verde, Sabela Pérez e Iria Vázquez, integrantes del Grupo de Estudios en Trabajo Social (GETS-IT), ofrece un recorrido riguroso por la lucha feminista y la legislación española sobre violencia de género.

El punto de partida de este nuevo trabajo es una crítica directa a cómo se ha construido tradicionalmente el conocimiento jurídico y social: tomando al hombre como norma dominante. Según recogen las autoras, esta perspectiva arrastra una “ceguera” histórica que invisibiliza a las mujeres o las categoriza de forma desigual y minusvalorada en los procesos forenses y sociales.

Para revertir esta brecha, el libro aporta herramientas teóricas y prácticas con un marcado enfoque interdisciplinar. Sus páginas examinan los principales hitos normativos internacionales y nacionales desde el siglo XVIII y analizan críticamente las limitaciones estructurales de la respuesta institucional ante la violencia machista. Además, la obra profundiza en realidades complejas como la sobrecarga de los cuidados, la desigualdad material, el impacto de los procesos judiciales en las emociones y la autoestima, así como el análisis de las migraciones bajo un prisma feminista.

Escrito con un lenguaje accesible que mantiene el rigor académico, el texto se dirige especialmente a estudiantes y profesionales del derecho, la psicología, el trabajo social, la criminología y la educación social. Las coordinadoras destacan que el objetivo de esta publicación es servir como una herramienta ágil e introductoria que fomente la colaboración entre distintos profesionales.