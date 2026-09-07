Llamas y un robo en un piso de Ourense vinculado al club Descanso

Calle Goya, lugar en el que está el piso en el que residían mujeres que ejercían en el club El Descanso.

En los informes policiales de la investigación del club El Descanso, situado en Coles, hay una dirección que se repite con mucha frecuencia. Se trata de un piso ubicado en la calle Goya de la ciudad. Varias mujeres que ejercían la prostitución en el citado local de alterne situaron en esta calle la vivienda en la que residían. Algunas no pagaban alquiler mientras otras indicaron que abonaban 150 euros y hasta 400.

El atestado policial sitúa este piso como un lugar donde personas vinculadas con el club empadronan a las mujeres que ejercen la prostitución y en el que sospechan que también se ejercería esta actividad. Así lo aseguró una testigo protegida, quien indicó que en este domicilio se alojan mujeres del club y además se realizan servicios sexuales.

Este piso ya estuvo en el foco policial en octubre de 2024. La tarde del 24 del citado mes, agentes de Seguridad Ciudadana y los bomberos tuvieron que acudir ante el aviso de que se estaba produciendo un incendio y salía mucho humo.

Los efectivos accedieron a él por un balcón, rompiendo un cristal inferior de la puerta. Una vez en el interior, se dirigieron al foco del fuego, que se encontraba en una habitación, y lo extinguieron. En ese momento llegó al lugar una de las moradoras de la vivienda, concretamente la inquilina de la estancia de la que salía el humo.

La mujer, que llegó acompañada de la encargada del club El Descanso, se encontraba nerviosa porque tenía dinero guardado en el interior de un armario de la habitación, en total 12.000 euros, según el atestado policial.

Decepción y lágrimas

Una vez que la situación fue segura, entró al domicilio con varios agentes. Se dirigieron a la habitación donde el dinero debía estar guardado en una caja de zapatos de la marca Guess. Cuando abrieron la tapa no encontraron el dinero y solo había un papel doblado con anotaciones. Fue entonces cuando la mujer dijo que se lo habían robado y comenzó a llorar.

La víctima de este hurto da un detalle importante: la puerta de su habitación siempre estaba cerrada con llave. Sin embargo, los bomberos informaron de que cuando accedieron a esta estancia se encontraba abierta y con la ropa tirada en el suelo, una escena compatible con un robo.

Ante este hecho, los agentes solicitaron la presencia de la Policía Científica para que se realizara una inspección ocular. Mientras, la encargada del club indicó que sus llaves las tenía su hijo, si bien, al llamarlo, este le dijo que tampoco las tenía, por lo que ella sugirió que estaban en el interior del piso. Precisamente, la víctima destacó que esta mujer tenía conocimiento de la existencia del dinero.

Al día siguiente, en su declaración policial indicó que antes de ir a trabajar había contado el dinero, guardado en el interior de un sobre. Media hora después la recogió la encargada del club para hacer un trámite y luego ir al local de alterne, donde trabajaba como camarera.

Sobre las 19,30 horas una vecina la llamó para contarle que el piso estaba ardiendo y acudió al lugar. Ella no pudo entrar en un primer momento al no sentirse cómoda con el humo que había, por lo que le pidió a la encargada del club, que la acompañaba, que subiese ella y comprobase si estaba el dinero, dándole indicaciones de dónde se encontraba guardado.

Esta le hizo caso y al bajar le informó de que no había nada allí, por lo que la víctima subió confirmando efectivamente que el dinero no estaba.

Más de un año después

Año y medio después, la mujer víctima del robo volvió a declarar en el marco de la investigación de la Brigada Provincial de Extranjería sobre el club El Descanso. Contó que después del incendio cortó su relación laboral con el club El Descanso pese a tener contrato indefinido como camarera. Según su versión, la encargada del local de alterne le dijo que la iba a compensar por el dinero que perdió, pero no lo hizo excusándose en que tenía muchos gastos.