Lluvia lleva un año buscando hogar en Ourense: “Se me saltan las lágrimas al verla”

Lluvia tiene seis años y lleva un año esperando una familia en una perrera de Ourense. La Protectora Arume ha difundido su historia en redes sociales, donde su carácter cariñoso y las ganas de encontrarle un hogar han despertado numerosas muestras de apoyo.

Lluvia es una perrita de tamaño mediano, ya que pesa entre 16 y 20 kilos y, según explica la asociación, es sociable y equilibrada con otros perros. Aunque al principio puede mostrarse algo tímida con las personas, se deja acariciar sin problemas y, cuando coge confianza, demuestra su lado más cariñoso.

El objetivo de la protectora es dar visibilidad a Lluvia para que alguien se fije en ella y decida ofrecerle una adopción responsable. La publicación ha generado una notable respuesta en Instagram, donde acumula 22.200 visualizaciones, 1.329 “me gusta”, 70 comentarios, 147 republicaciones y 122 compartidos.

“Necesita una oportunidad, se lo merece”, escribe una de las personas que han reaccionado a la publicación. Otros usuarios destacan su belleza y su mirada dulce, al tiempo que expresan su tristeza por el tiempo que lleva esperando una familia. También hay mensajes que insisten en la importancia de seguir difundiendo su historia para que llegue a la persona adecuada. “Es tan guapa, comparto, alguien la verá y se la llevará a una casa donde la quieran y la cuiden”, comenta otra usuaria, reflejando la esperanza de quienes desean que Lluvia encuentre pronto un hogar.

Personas interesadas en adoptar a Lluvia

Entre las numerosas reacciones también aparecen personas que manifiestan su intención de adoptar a la perrita. Una de ellas asegura que le gustaría llevársela a casa y otra persona, desde Lugo, también señala que ha enviado un mensaje porque estaría interesada en darle una oportunidad. Además, algunos usuarios preguntan si es posible acogerla temporalmente y destacan su buena relación con otros perros, una de las características positivas que subraya Arume.

Estos comentarios muestran el interés que ha despertado su caso, aunque no confirman que se haya formalizado ninguna adopción. La difusión en redes se convierte así en una vía para acercar su historia a posibles adoptantes y ampliar sus posibilidades de encontrar una familia.

Desde la Protectora Arume insisten en la necesidad de una adopción responsable que le permita disfrutar de estabilidad, cuidados y afecto. La asociación busca que su historia llegue a personas dispuestas a conocerla y ofrecerle el tiempo que necesite para adaptarse a su nuevo hogar. La historia de Lluvia ya ha llegado a miles de personas a través de las redes sociales. Ahora, el deseo de quienes comparten su caso es que esa visibilidad se traduzca en una oportunidad real para la perrita: dejar atrás la espera y encontrar una familia con la que comenzar una nueva etapa.