La borrasca Kristin llega a Ourense tras Joseph

Las lluvias por la borrasca dejan una zona de Ourense sin luz: "Otra vez igual"

CORTES DE SUMINISTRO

Ourense encadena tres borrascas seguidas entre Ingrid, Joseph y Kristin. Las intensas lluvias por estas perturbaciones atmosféricas han provocado diferentes incidencias en la ciudad, destacando el corte de luz de una urbanización durante la noche del martes.

Publicado: 28 ene 2026 - 12:09 Actualizado: 28 ene 2026 - 12:18
El barrio de O Couto durante el corte de luz
El invierno muestra desde hace una semana su cara más cruda en Ourense. Ingrid, Joseph y en breves Kristin dejan varios días encadenados en la provincia de intensas lluvias, bajas temperaturas e incluso mantos de nieve en diferentes zonas. La ciudad de Ourense ha vivido diferentes incidencias debido a las fuertes lluvias que ha dejado la última borrasca, entre ellas, el corte de luz que sufrió en la noches del martes un punto de O Couto.

"Otra vez igual", afirmaba un vecino, habituado a los cortes eléctricos en esta zona del barrio. Tras pasar más de dos horas sin luz, el sumistro regresó a la una y veinte de la madrugada, según confirman desde Naturgy. El delegado de Ourense asegura que esta fue la única incidencia de la provincia por la borrasca durante la noche y las primeras horas de este miércoles.

Las intensas lluvias fueron las responsables de esta incidencia, ya que el agua entró en un transformador de la calle Rampa de Sas y saltaron las protecciones del sistema. Aseguran que esta "avería muy concreta" fue puntual y se resolvió brevemente.

Sin embargo, al ser una situación habitual en la zona, varios vecinos se quejaron de estas incidencias continuadas. En redes sociales también se pueden observar comentarios relacionados como "Hasta hace 2-3 años esto no pasaba, es LAMENTABLE" con respecto a la frecuencia de los cortes de luz en este barrio de Ourense.

