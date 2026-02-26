Lucía Cassani, investigadora del Campus de Ourense, distinguida en los Premios de Investigación en Productos Naturales

La investigadora Lucía Cassani obtuvo un accésit, dotado de 3.000 euros, en los Premios Nacionales de Investigación en Productos Naturales, otorgados por la empresa biotecnológica Natac. El galardón otorgado fue por un estudio centrado en técnicas de extracción de compuestos bioactivos de las flores de Árnica montana, que desarrolló dentro del Grupo de Investigacións Agrarias e Alimentarias (AA1), del Campus de Ourense.

En la investigación colaboraron diversas instituciones nacionales e internacionales; en concreto, el Departamento de Procesos Alimentarios Sostenibles de la Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia), el Departamento de Tecnología de Alimentos, Nutrición y Bromatología de la Universidad de Murcia y el Instituto Superior de Engenharia do Porto (Portugal).

Durante el certamen, se evaluó tanto la calidad científica como el impacto potencial de los estudios presentados. En el caso del trabajo de Lucía Victoria Cassani, el jurado quiso destacar especialmente su innovación metodológica, el rigor estadístico y la integración avanzada de herramientas multiómicas.

“Os resultados evidencian que non existe un ‘mellor’ extracto universal, senón que cada un pode ser máis adecuado segundo o uso específico, abrindo novas oportunidades para aplicar Arnica montana como ingrediente bioactivo en alimentos funcionais e nutracéuticos”, comenta Cassani, que resalta:”este logro reflicte o traballo colaborativo do noso equipo e o noso compromiso coa xeración de coñecemento con impacto científico, social e ambiental”.