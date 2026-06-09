El PP ourensano, a la espera de la documentación: "Só houbo un anuncio respecto ó autobús"
TRANSPORTE PÚBLICO
“Nos gustaría que estivera feito para que fora un obstáculo menos para a implantación do metropolitano”, decía Luis Menor
El presidente provincial del PP aprovechó su comparecencia para comentar que aún no han recibido ningún tipo de documentación respecto a los problemas que pudieran existir para bloquear la adjudicación del servicio de autobús urbano en Ourense, después de que el alcalde de la ciudad, Gonzalo Jácome, anunciara el pasado viernes, 5 de junio, que sería necesario levantar un reparo de la Intervención Municipal para poder adjudicar el servicio, el cual apunta a ser prestado por la empresa Gavilanes, la mejor puntuada durante el concurso.
Nestes momentos non hai ningún papel encima da mesa e, por tanto, non podemos tomar ningún tipo de acordo, evidentemente"
“Nestes momentos non hai ningún papel encima da mesa e, por tanto, sen ningún dato non podemos tomar ningún tipo de acordo, evidentemente”, indicaba Luis Menor. “Hai que ver primeirose existe o reparo ou non. Cando teñamos ese papel encima da mesa e vexamos as condicións do reparo, decidiremos”, continuaba el presidente popular, quien también desea que el desbloqueo del concurso pueda ser también el inicio de las líneas metropolitanas.
“Nos gustaría que isto estivera feito para que fora un obstáculo menos de cara á implantación do transporte metropolitano”, aseguraba Menor, aunque insistía en que “para levantar un reparo primeiro hai que ver a razón, e se se pode levantar ou non”, pero la adjudicación despejaría el terreno.
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