Luis Menor: "Trataremos a situación da finca de Mariñamansa en xullo"
OKUPAS EN OURENSE
Luis Menor recuerda que el ente provincial es socio minoritario en una junta de compensación que ejerce la propiedad de la finca de Mariñamansa, incendiada el 13 de junio
El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, aprovechó su comparecencia semanal para abordar la situación de la finca de la Diputación, que este fin de semana vivió un incendio presuntamente causado por la presencia de okupas.
El presidente provincial recordaba que el terreno perteneciente a Mariñamansa “chámase popularmente finca da Deputación, pero é propiedade dunha xunta de compensación onde non temos maioría”, y por ello, les cuesta más mantenerla en buenas condiciones. “O lume foi unha fatalidade, porque xusto hoxe -por el lunes 15 de junio- comezamos a desbrozarla”.
Nós, a Deputación, si que limpamos a finca todos os anos e preparámola todos os anos. A fatalidade fixo que houbera un incendio"
Respecto a que la nave presente en la finca sea empleada por okupas llevaba al presidente provincial a adelantar que “está prevista a celebración, pendente de confirmar o día, pero no mes de xullo, dunha reunión da xunta de compensación onde imos a levar cos socios o problema da okupación” para que “se tomen as medidas necesarias”.
Al mismo tiempo, Menor indiaba que “hai aí -en la junta de compensación- socios que ao mellor non teñen interese inicial en actuar. Nós, a Deputación, si que limpamos a finca todos os anos e preparámola todos os anos. Creo que fomos bastante áxiles, pero a fatalidade fixo que houbera un incendio”.
“Vexo moita preocupación polo candidato do PP”
Entendo que outros partidos están moi preocupados co co candidato do PP. Eu non me preocupo do candidato de outros partidos"
Luis Menor también abordó la situación política de su partido, el PP, quien mantiene varios frentes abiertos. En primer lugar, y ante el interés en conocer al candidato conservador de la ciudad, afirmaba que “non houbo ningunha novidade, seguimos avanzando nas nosas cuestións. Entendo que, por exemplo, o outros partidos están moi preocupados co co candidato do PP. Eu non me preocupo do candidato de outros partidos”.
Respecto a la ruptura de la formación en Barbadás, con dos ediles pasando al grupo mixto, Menor explicaba que “trátase dun problema de enfoques, máis que de grupo. Estas discrepancias xa se deron algún caso con votacións distintas. Nós pedímoslle a acta”.
Más de 500.000 euros para ayudar a los concellos
La reunión semanal de la Junta de Gobierno en la Diputación movilizó 586.000 euros para distintos programas de apoyo a concellos y entidades. La partida más importante es la destinada a colaborar con la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao que recibirán 162.258,25 euros en dos líneas para sus gastos de funcionamiento, y para la ampliación y mejora del edificio multiusos situado en la zona industrial.
El Concello de Cenlle recibirá otros 150.000 euros destinados “a modernizar e mellorar as instalacións deportivas municipais, favorecendo a práctica deportiva, especialmente entre a mocidade”, señalaba Luis Menor, quien recordó que hasta 15 municipios recibirán una inversión.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
UN AÑO Y NUEVE MESES
Condenado en Ourense por utilizar los datos de su padre para solicitar préstamos
QUERELLAS CONTRA JÁCOME
Los perjudicados por los ruidos del casco viejo de Ourense relatan al juez su odisea
Lo último
ASAMBLEA EL 25 DE JUNIO
El Arenteiro necesita clarificar su futuro
HISTORIAS DE UN SENTIMENTAL
A cantiga da queimada, recuerdo del Festival del Miño, sigue viva
EN SERVICIO EN 2030
La variante exterior pone fin a las obras de plataforma entre Taboadela y Rante