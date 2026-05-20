Luz Abad en la exposición de pintura de la Biblioteca Nós: "Soy otra mujer después de terminar este curso de arte"

La Biblioteca Pública Nós acogió en la tarde de este martes la exposición de pintura y escultura “134”, protagonizada por alumnos de la Escola de Artes e Oficios. El acto fue fue inaugurado por Luis Menor, presidente de la Deputación de Ourense, quien ante la factura sobresaliente de las obras señaló sobre esta institución cultural: “O seu traballo demostra que se trata dun centro de referencia e unha escola que ofrece unha gran calidade formativa”.

El conjunto, integrado por 101 obras en diversos géneros expresivos, (pintura, escultura y cerámica, fundamentalmente) no solo contituye la nota de graduación de cada alumno, sino un homenaje al 134 aniversario de la Escola de Artes e Oficios.

Entre las temáticas abordadas destacan inspiraciones basadas en la vida cotidiana, figuras humanas de gran fuerza expresiva, lo mismo en entornos urbanos, naturales o privados. En ellas se advierten mensajes relacionados con el valor de la familia, la fugacidad del tiempo, y el sentido de la religiosidad.

Maestros y alumnos

Detrás de cada obra expuesta hay aprendizajes bidireccionales. “Ha sido un proceso donde los alumnos han aprendido de sus maestros, y los maestros han aprendido de sus alumnos. Aquí hay magia, hay un tiempo compartido que se convierte en significación, con un resultado que ahora todos pueden ver en esta exposición”, explicó Masakazu Shida, profesor de la Escola de Artes e Oficios.

“Yo me inspiré en una foto de una amiga mía con su hijo en una playa, guiándolo durante sus primeros pasos; todos estamos aquí gracias a los cuidados y las enseñanzas de alguien”, comentó emocionada María del Pilar Vázquez.

Luz Abad, explicó su proceso creativo: “Estas uvas de mesa familiar que tengo expuestas me han llenado de alegría y fe en mi capacidad para expresarme, soy otra mujer después de terminar este curso de artes, es como si hubiera descubierto mi otro yo”.