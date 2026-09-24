Luz Casal pondrá el broce de oro a la segunda edición del Festival Ou Yeah!

El Festival Ou Yeah! cerrará su segunda edición el próximo 4 de octubre con Luz Casal como gran protagonista. La cantante gallega actuará en el Paco Paz en la última cita de un ciclo que busca acercar las mejores propuestas musicales a diferentes lugares de la provincia. Este año ya han pasado por sus escenarios Loquillo, Burning o The Rapants.

José M. Freiría, de la organización del evento, destacó la envergadura del concierto, ya que se trata de una artista que no visitaba la ciudad desde 2019. “É Luz Casal, unha artista galega cunha traxectoria inmensa dentro do rock nacional”, señaló. Las puertas abrirán a las 19,00 horas y antes de la actuación principal subirá al escenario Castillo, músico vigués con una propuesta vinculada al blues. El plato fuerte de la noche comenzará alrededor de las 20,20 horas.

El director del Área de Cultura de la Diputación de Ourense, Marcos Vázquez, puso el foco en la capacidad de la artista para conectar con el público. “Hai cancións que poden chegar á xente e servirlles de algo”, recordó citando a la propia Luz Casal.

Para Vázquez, recuperar el Paco Paz como escenario para este tipo de eventos es también uno de los objetivos de esta apuesta: “Sempre tivo grandes concertos e pretendemos que volva a ser así”. La Diputación, añadió, trabaja para que el recinto vuelva a entrar en los grandes circuitos musicales.

El delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, incidió especialmente en la trayectoria de una artista que ya ha pasado en otras ocasiones por la provincia. “É un referente da nosa música e acompaña a moitas xeracións”, destacó. Además, Pardo subrayó la colaboración entre Xunta y Diputación, que consideró “fundamental para traballar xuntos a prol da provincia”, y avanzó la voluntad de seguir apoyando la llegada de grandes nombres a Ourense.

Las entradas para el cierre del Festival Ou Yeah! están a la venta en Ataquilla, con localidades de pista y grada y precios de entre 30 y 42 euros, más gastos de gestión.