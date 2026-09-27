Luz Casal regresa a Ourense

Afrontan la recta final los Concertos do Xacobeo, que aún se detienen este mismo domingo en A Coruña con motivo del ciclo 'Son&Mar', una jornada que reunirá algunas de las propuestas más destacadas de la música gallega actual. Baiuca, Budiño, Catuxa Salom y Guilherme Zapata protagonizarán un encuentro en el que tradición y contemporaneidad dialogan a través de sonidos de raíz, electrónica, folk y nuevos lenguajes musicales, muestra de la diversidad y vitalidad de la escena gallega.

La semana se despide con Luz Casal sobre el escenario, protagonista de la segunda edición del Festival 'Ou Yeah!', que de la mano de la Xunta de Galicia reafirma un modelo que va más allá de los conciertos para entender el evento como una experiencia en la que conviven música, territorio e identidad.

El festival apuesta por un formato expandido en el tiempo y en el espacio que transforma la provincia de Ourense en un escenario vivo. Por un festival en el que a lo largo de este 2026 ya pasaron Loquillo y Burning, el broche corre a cargo de Luz Casal, que vuelve a Ourense después de siete años con su gira 'Me voy a permitir'.

Experiencia compartida

Asimismo, 'Ou Yeah!' amplía la experiencia musical con una apuesta clara por la gastronomía como parte esencial del relato. En cada cita, el público podrá disfrutar de propuestas culinarias diseñadas por cocineros ourensanos vinculados a la asociación Cociña Ourense.

Mirando un poco más allá, doble cita en Santiago, el miércoles 7 de octubre con la banda estadounidense The Screamin' Cheetah Wheelies, que regresa a los directos con una gira muy especial, en la que festejan el trigésimo aniversario de 'Magnolia', su icónico álbum de 1996, y el viernes 9 de octubre con la banda escocesa Teenage Fanclub, formada en Glasgow a finales de los años ochenta y considerada una de las referencias del power pop y el folk-rock melódico. En su etapa más reciente, el grupo sigue mostrando una gran forma creativa, especialmente con su álbum 'Nothing Lasts Forever' (2023), que recibió muy buenas críticas y confirmó que Teenage Fanclub continúa componiendo canciones con su sello característico, esto es, emotivas, melódicas y atemporales.

Una programación que todavía guarda platos fuertes antes de final de año, como el 14 de noviembre en Vigo, Hijos de la Ruina, con un concierto único reuniendo sobre el escenario a Natos y Waor y Recycled J, dos de los nombres más influyentes de la escena urbana nacional, o Raphael el 21 de noviembre en A Coruña con su 'Raphaelísimo-Tour 2026', un espectáculo que recorre más de seis décadas de trayectoria y reúne algunos de los grandes éxitos que lo han convertido en una figura imprescindible de la música.

Sin dejar de lado a Víctor Manuel el 12 de diciembre en A Coruña en el marco de su nueva gira 'Solo a Solas Conmigo 2026'. Nuevas canciones pero también grandes clásicos de siempre como 'Soy un corazón tendido al sol', 'Ay amor', 'Quiero abrazarte tanto', 'Solo pienso en ti' o 'Asturias'.