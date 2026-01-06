La luz de la epifanía envuelve a la catedral de Ourense en la Misa de Reyes

La catedral de San Martiño acogió la tradicional Misa de Reyes, una de las celebraciones más solemnes del calendario litúrgico diocesano. A las doce del mediodía, el obispo de la diócesis ourensana, Leonardo Lemos, presidió la eucaristía de la Epifanía del Señor, conmemora la manifestación de Jesucristo como el Mesías esperado por todos los pueblos, una festividad que la Iglesia local sitúa entre las más relevantes del año, al nivel de otras grandes citas que marcan la vida litúrgica de la catedral.

La celebración estuvo marcada por un tono ceremonial y cuidado. Como es habitual desde hace años, la música litúrgica corrió a cargo de la coral De Ruada, cuya participación aportó solemnidad y riqueza sonora a la liturgia, acompañando los distintos momentos de la misa y reforzando el carácter festivo del Día de Reyes. El obispo presidió la celebración desde el altar mayor, guiando una liturgia pausada y solemne, acorde con el significado de la Epifanía.

Uno de los momentos más singulares de la eucaristía fue el anuncio solemne de las fiestas móviles del año litúrgico, un rito propio de esta jornada. Durante este acto se proclamaron las fechas de celebraciones clave que varían cada año, como el Domingo de Pascua, que en 2026 se celebrará el 5 de abril, o el Miércoles de Ceniza, fijado para el 18 de febrero.

La asistencia fue notable, aunque sin alcanzar las cifras de las celebraciones más multitudinarias. El frío y el carácter familiar del Día de Reyes influyeron en una afluencia más moderada en comparación con otros ritos, pero un grupo significativo de fieles mantuvo viva una de las celebraciones más emblemáticas del año.