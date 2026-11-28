Mabel Lozano (Villaluenga de la Sagra, Toledo, 1967), cineasta y escritora con dos premios Goya, participó ayer en Ourense Black en un encuentro sobre crimen organizado. Tras más de dos décadas investigando la trata y la explotación sexual, denuncia la impunidad de los proxenetas. El festival concluye hoy a las 12.00 horas con Nieves Herrero y Luis García-Rey en el Marcos Valcárcel.

Pregunta. ¿Por qué decidió llevar estas historias reales al cine y la literatura?

Respuesta. Porque lo que cuento existe. El arte, el cine y la literatura son grandes herramientas de transformación social. Nos permiten alzar la voz contra una realidad terrible: la vulneración de los derechos de tantas mujeres y personas esclavizadas. Su impacto es enorme.

P. Este año ha dado el salto a la ficción. ¿Qué busca con este cambio?

R. Soy fundamentalmente documentalista. “Ava” es mi primera novela de ficción, aunque está basada en un hecho real. He coproducido la serie “El castillo”, basada en mi libro “El proxeneta”, y rodado mi primera película de ficción. Utilizo este lenguaje para llegar a más público, especialmente a los jóvenes.

P. ¿Qué le preocupaba al adaptar “El proxeneta” a la televisión?

R. Tenía claro que no quería soltar mi libro para que se blanqueara a los proxenetas o se hiciera pornografía del sufrimiento de las víctimas. Elegí bien con quién emprender este viaje, que ha durado siete años. He sido coproductora y consultora de guiones. Estoy contenta porque mucha gente, al pasar ante un burdel, se preguntará qué ocurre con las mujeres que hay dentro.

P. ¿Existe demasiado morbo en la forma de representar la explotación sexual?

R. Muchísimo. Enseñar los cuerpos desnudos de las mujeres genera morbo, pero hablamos de mujeres a las que les han robado sus derechos. De lo que están desnudas es de derechos. En “El castillo” hemos huido del amarillismo para centrarnos en los culpables: los proxenetas y sus cómplices, los hombres que pagan por sexo. Que no van buscando ni siquiera sexo, solo buscan poder sobre las mujeres.

P. El proxeneta del que habla en esa obra pasó apenas tres años en prisión. ¿Cómo se explica una pena tan reducida?

R. El Músico estuvo tres años en prisión, el último en tercer grado. En el caso Carioca están todos en la calle. El proxenetismo sale baratísimo en nuestro país. Hay mucha impunidad porque mueve dinero e intereses. La prostitución está tan normalizada que casi nadie se sorprende de lo que ocurre.

P. ¿Qué considera necesario cambiar para combatir esta realidad?

R. Tenemos que educar en sexualidad y necesitamos legislación. En pleno 2026 seguimos sin una ley integral contra la trata. PP y PSOE han gobernado en solitario y ninguno ha conseguido sacarla adelante. Hay muchas palabras y poca voluntad política. También debemos educar mucho más a los jóvenes sobre pornografía y prostitución.

P. ¿Hasta qué punto es libre la decisión de ejercer la prostitución?

R. Ese consentimiento sexual no es un sí en libertad, sino condicionado por la precariedad y la necesidad. Son mujeres vulnerables frente a hombres que creen tener derecho a comprarlas. La sexualidad es un deseo, pero nunca un derecho. Muchas migrantes solo buscan alimentar a sus hijos.

P. ¿Cómo han cambiado las redes sociales la captación de víctimas?

R. Ahora es facilísimo. Ya no hace falta enviar a un captador al país de origen. A través de Facebook, Instagram o TikTok, los proxenetas pueden contactar con niñas desde el sofá de su casa. Muchas adolescentes cuentan que quieren venir a Europa, buscan trabajo y necesitan dinero. Exponen su vulnerabilidad y los delincuentes aprovechan esa información.

P. ¿Dónde se sitúa en el debate entre abolición y regulación de la prostitución?

R. Yo me sitúo a favor de los derechos de las mujeres. Si una mujer es libre, mayor de edad y quiere ejercer la prostitución sin intermediarios, la abolición también se lo permite. Pero hablamos de mujeres migrantes, muchas sin papeles, cada vez más jóvenes y con hijos a su cargo, que no estarían ahí si tuvieran otras oportunidades. Estamos hablando de esclavitud sexual, de mujeres que viven en cautiverio. Algunos creen que hablar de trabajo sexual es moderno y que la abolición es algo antiguo. Pero ese discurso es el más antiguo, el más casposo y el más contrario a los derechos humanos. Lo verdaderamente revolucionario es ofrecer oportunidades para elegir en libertad y abolir la esclavitud.