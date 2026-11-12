O magosto que se converteu en puro orgullo veciñal
400 PERSOAS
Arredor de 400 persoas reuníronse en Castro de Beiro para celebrar a cita estrela da parroquia, o magosto.
En Castro de Beiro o magosto é un sinal de identidade e un motivo de orgullo veciñal. O seu lema déixao claro dende hai décadas: “Antes ca nós ninguén”. Esta parroquia de Ourense suma xa 43 anos celebrando o San Martiño ao carón do lume, cumprindo cun ritual onde as castañas asadas son as grandes protagonistas. Unha longa tradición que só parou durante a pandemia, polo que a choiva que caeu onte non foi excusa para quedar na casa.
Detrás desta festa hai moito máis ca unha comida. O magosto converteuse no principal punto de encontro social e familiar da parroquia. Veciños que viven fóra regresan expresamente dende Madrid, Xixón ou Barcelona para compartir mesa cos seus. Nesta última edición, a convocatoria logrou reunir unhas 400 persoas, deixando patente a forza dun evento interxeracional no que desfrutan maiores e pequenos.
A xornada arrancou cedo cos labores de preparación das fogueiras para asar quilos de castañas e churrasco. Mentres, a veciñanza aproveitaba para poñerse ao día despois de meses sen coincidir. Tamén houbo charanga e sorteos para que a festa se estendese ata a noite.
Catro décadas despois daquela primeira edición, o compromiso veciñal de Castro de Beiro segue intacto, demostrando que a verdadeira importancia da festa reside na capacidade de xuntar a toda a súa xente arredor das brasas.
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