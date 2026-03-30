Un mar de ramos para “La Borriquilla”
SEMANA SANTA
Cientos de fieles ourensanos se agruparon este domingo en el parque de San Lázaro para que el obispo de Ourense, Leonardo Lemos, pudiese bendecir sus ramos y palmas, con las que después escoltaron a La Borriquilla hasta la catedral
Ourense inauguró este domingo su Semana Santa con la tradicional bendición de ramos y la posterior procesión de “La Borriquilla”. Pese al cambio de hora, cientos de fieles llegaron puntuales al parque de San Lázaro para que el obispo Leonardo Lemos pudiese bendecir, con agua bendita, sus manojos de olivo y palmas, en el caso de los más pequeños.
Desde allí, los presentes partieron tras el paso de la talla que rememora la entrada de Jesucristo en Jerúsalen a lomos de una borriquilla. Como cada año, la multitud, entre la que no faltaron los gariteros, recorrió la Calle del Paseo, Lamas Carvajal, la Plaza de Santa Eufemia y Juan de Austria, hasta llegar a la catedral. El tiempo acompañó la ceremonia con sol y algo de viento, para contrastar la temperatura y hacer más llevadero el camino.
Una vez dentro dela catedral de San Martiño “La Borriquilla” se situó junto al altar mayor durante la celebración de la eucaristía. Los bancos se llenaron rápidamente obligando a algunos a permanecer de pie. Durante la homilía, el obispo de Ourense se dirigió de manera especial a los niños, animándoles a leer durante estos días los evangelios para “conocer lo que vamos a vivir”. Centró también la atención en la humildad, haciendo una reflexión sobre cómo Jesús llegó a Jeserúsalen mostrándose sencillo y humilde, haciendo ver a los fieles que ese debe ser el ejemplo a seguir en su día a día.
El Domingo de Ramos marcó así el inicio de la Semana Santa, pero los actos religiosos continúan hasta el próximo domingo, cuando tenga lugar la Pascua de Resurrección. Ese día la imagen de Santa María Nai saldrá en procesión desde su iglesia hasta la Catedral.
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