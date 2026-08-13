María Martínez Allegue: "Non será necesario expropiar ningunha vivenda"

El enlace entre el Complexo Hospitalario de Ourense (CHUO) y la N-525 echa a andar oficialmente con el anuncio en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del inicio de la exposición pública del proyecto, período en el que los afectados por las expropiaciones de 24 parcelas, instituciones y vecinos puedan presentar objeciones sobre el enlace viario antes de que empiece su construcción, valorada en 4,39 millones de euros.

Exprópianse 24 parcelas sen afectar a ningunha vivenda, nin a ningunha actividade económica. Con estes tres carrís é suficiente para o acceso ou a finalidade que ten proxectada"

“Como estamos na trama urbana, para conectar os viarios municipais, deséñanse e proxectaranse e executaranse dúas glorietas que permitirán o desprazamento de vehículos e a permeabilidade peonil”, explicaba la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, quien se desplazó este miércoles hasta la ciudad para presentar la intervención.

Según explicó el ingeniero de la Axencia Galega de Infraestructuras, Marcos Buide, el vial se extenderá 640 metros desde la rotonda de O Fonsillón hasta la de Nosa Señora da Saínza, que permitirá la llegada al hospital. Contará con dos carriles en sentido N-525, y uno en sentido CHUO, separados por una mediana de dos metros de ancho. Para poder ejecutar la infraestructura, “exprópianse 24 parcelas sen afectar a ningunha vivenda, nin a ningunha actividade económica”, aseguraba Martínez Allegue, quien considera que “con estes tres carrís é suficiente para o acceso ou a finalidade que ten proxectada”.

Allegue descartó, por el momento, que el vial tenga continuidad más allá de la rotonda de Nosa Señora da Saínza, pues recordaba que “non é un vial de configuración autonómica, senón que é un vial municipal”.

Jácome, el primero

Pese a que estaban invitados a la presentación, ni el alcalde ni ningún representante municipal acudieron. El Concello informó posteriormente que presentará alegaciones al documento, pues consideran que debería ejecutarse un bulevar de 35 metros de anchura que incluya plazas de aparcamiento, además de encontrar un “difícil encaje” del vial en el plano urbano.