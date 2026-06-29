El martirio de dar un paseo ante la falta de zonas verdes en Ourense

A pesar del gran entorno fluvial y natural con el que cuenta Ourense, es complicado encontrar una ruta continuada en la que se pueda escapar completamente del sol. En las horas centrales del día y durante las tardes, irremediablemente los paseos junto a los ríos se encuentran vacíos, quedando las caminatas para la primera hora o el atardecer.

Y es que para llegar a las zonas más frescas de la ciudad como el paseo del Barbañica, donde a través del método de detección con la pistola termostática se marcaron en el suelo el pasado lunes 26°C, también hay que pasar por los puntos más calientes. Precisamente, la cifra más alta detectada en esta búsqueda se encontró en la senda del río Barbaña, concretamente a la altura de Ponte Pelamios, con una valor en el suelo de 52°C. A pesar de ubicarse junto al “fresco” del río, esta zona está bastante carente de vegetación.

La cifra más alta detectada en esta búsqueda se encontró en Ponte Pelamios, con un valor en el suelo de 52°C

Esta situación se repite junto al paseo fluvial del Miño, en la parte del barrio de A Ponte. En el parque de O Ribeiriño, la temperatura detectada a las 13,00 horas fue de 41°C, al tratarse de un parque con más exposición al sol que sombras.

La falta de sombras también incrementa la temperatura en espacios determinantes para el día a día de la ciudad, como la explanada de la estación intermodal (donde se detectaron 46°C), en la explanada del Pabellón de Os Remedios (43°C) o en la entrada de la Policía Nacional, punto donde el año pasado, a través de esta misma metodología, se llegaron a marcar 65 °C en el suelo, en medio de la ola de calor más intensa que se recuerda en la ciudad en el mes de agosto de 2025.

Además, en esta ocasión también se registraron hasta 46°C en la rotonda do Afiador, en la intersección de la avenida de Castelao y la avenida Otero Pedrayo, poniendo de manifiesto la necesidad de un refugio climático en esta calle, como tiene planeado la Xunta.

Los puentes y las pasarelas que unen ambas orillas del Miño, son otros de los puntos más críticos donde pasar las altas temperaturas de estas fechas. En la expedición del 22, se detectaron 47°C a las 13,00 horas en el Puente Romano y hasta 50°C en la pasarela de Oira.

La falta de sombras se pone de manifiesto en el caso de la remodelación del Jardín del Posío. En su calle central, con exposición al sol plena, la cifra marcada por el termostato fue de 44 grados, la mayor detectada en un parque o jardín durante todo el día. En cambio, en la zona del jardín con más masa arbórea, la temperatura desciende hasta los 30°C, demostrando el potencial de refugio climático de este espacio, que para serlo en completo debería de ganar sombras.