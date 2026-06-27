Las piedras del camino

Para el presidente del Gobierno de España sus problemas sólo son unas piedras en el camino que no le impedirán seguir adelante. Unas piedras en el camino representan sólo un pequeño obstáculo que se aparta con cierta facilidad. El jefe del Ejecutivo las considera un accidente ajeno a su voluntad, externo a la actividad de su Gabinete, son algo que aparecen ahí, desprendidas de alguna pendiente poco consolidada, pero que nada tienen que ver con él ni con sus colaboradores. Es más, para su persona, las piedras en el camino son un motivo, una razón, un argumento de peso para continuar gobernando. Esa actitud de gallardía sería muy loable si fuera cierta,

Pero resulta que tenemos un presidente equipado con gafas de realidad virtual. Vive en un espejismo algorítmico que le transforma delitos y realidades políticas adversas en obstáculos insignificantes. Pero algunos de sus socios y copartícipes se van dando cuenta de que no pueden continuar apoyando a una persona en esas condiciones mentales.

Gobernar sin haber ganado las elecciones, apoyado incondicionalmente por Bildu y el BNG, pero con otros grupos que lo están dejando solo y que no le aprueban los presupuestos, no son unas piedras en el camino, son un peñasco. Las mociones del Congreso y el Senado, aprobadas por mayoría absoluta, donde le muestran que ha perdido el apoyo de las Cortes, no son tampoco piedras en el camino, son una auténtica pared que le impide continuar, son una realidad política que no es capaz de reconocer.

Una sentencia que condena a José Luis Ábalos, su más estrecho colaborador y mano derecha, por delitos de corrupción en el ejercicio del cargo de ministro y de secretario de organización del PSOE, no es una piedra en el camino que no se sabe de dónde ha caído. El condenado no es algo ajeno a su persona, ni algo fuera de su Gobierno, ni algo externo a su partido socialista. Al contrario, es un delito intrínseco a las dos organizaciones.

Una investigación judicial sobre Santos Cerdán, diputado y secretario de organización del PSOE, por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, no es una piedra en el camino que se aparte con facilidad. No es algo ajeno al partido socialista, ni al grupo parlamentario, es una realidad íntima de su organización política.

La investigación sobre la financiación del PSOE y la imputación de su gerente no es un acontecimiento externo al partido del puño y la rosa, no es un guijarro extraño y fuera de lugar, es una causa que afecta directamente a Pedro Sánchez y todo su equipo socialista.

Las actividades presuntamente delictivas llevadas a cabo por el equipo de Cerdán, capitaneado por Leire Diez y otros miembros del equipo de presidencia del Gobierno, junto con altos cargos de la Administración, no son gravilla en la que derrapar por el camino, es algo muy interno a la organización.

La situación de su hermano, acusado y juzgado de presuntas actividades de tráfico de influencias no es una laja del camino, es algo que le afecta directamente a su Gobierno. La actividad mercantil de su esposa realizada desde La Moncloa, con un cariz muy evidente de tráfico de influencias, tampoco es un canto rodado que se aparte con el pie.

Otros asuntos como el famoso diputado socialista Titó Berni, en pleno juicio por todo tipo de corruptelas, no es una cuarcita caída del cielo. Ni los casos de fieles colaboradores que se vieron obligados a dejar su cargo por acusaciones sexistas, más o menos graves, como Paco Salazar, no son una piedra en el camino, son la muestra de una forma de vivir y actuar.

Lo cierto es que en el camino de Pedro Sánches no hay piedras, hay una auténtica cantera formada por insalvables para continuar en La Moncloa. Necesita quitarse la gafas virtuales y recibir una potente descarga de realidad para comprenderlo.