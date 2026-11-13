Miguel Borra, Presidente nacional del sindicato CSIF: “Algunos políticos creen que la administración es su coto de caza”

Regresó a Ourense Miguel Borra, presidente nacional de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) para participar en el magosto organizado por sus compañeros de Ourense, quienes reunieron a cerca de 600 personas en el Campo da Feira. Desde allí, Borra repasó la situación de la administración pública, y reclamó el cumplimiento de los compromisos relativos a la cobertura de vacantes y actualización salarial, además de reclamar respeto para el personal funcionario ante los constantes ataques vertidos desde el Concello.

Pregunta. ¿Qué le parece el magosto organizado por el sindicato?

Respuesta. Volvemos a realizar esta jornada de confraternización entre los casi 600 compañeros del sindicato que nos hemos congregado aquí.

R. Nos viene muy bien, porque nos va a permitir poderles trasladar de manera directa lo que ocurrió en el día de la huelga general, en qué situación se encuentran en estos momentos, por ejemplo, las subidas salariales, y también departir unas horas un poquito más tranquilos de lo que suele ser la práctica diaria.

El magosto de CSIF en el Campo da Feira | JOSE PAZ

P. ¿Le han transmitido sus compañeros los constantes ataques que recaen sobre ellos?

R. Como pasa muchas veces en otros aspectos de la vida, atacar al trabajador es lo más sencillo. Yo creo, desde luego, que para nada esas acusaciones son ciertas.

R. Los principales interesados en que las cosas funcionen y funcionen bien somos los servidores públicos, porque lo que nosotros tenemos muy claro es que todos los trabajadores públicos estamos al servicio de los ciudadanos. El problema es que algunos políticos creen que la administración es su coto de caza particular y se comportan de esa manera.

Esperemos que en los siguientes Presupuestos eliminen la tasa de reposición, que es la espada de Damocles que impide que las plantillas se adecúen a las necesidades de los servicios"

P. En su última visita hablaba de reforzar personal para una población dispersa ¿Hemos registrado avances?

R. Ourense, y en general Galicia, tiene el hándicap de la dispersión de la población. Siguen faltando efectivos, no solamente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; seguimos teniendo problemas en el SEPE, seguimos teniendo problemas en Seguridad Social.

R. Mientras no tengamos la tasa de reposición -que, por cierto, con este gobierno firmamos su eliminación, pero necesitamos unos Presupuestos Generales del Estado-, esperemos que en los siguientes Presupuestos eliminen ya esa tasa, que es la espada de Damocles que impide que las plantillas se adecuen a las necesidades de los servicios. Y no olvidemos que las necesidades de los servicios son las necesidades de la población a la que tenemos que prestarle este servicio público.

P. ¿Qué impresiones deja la recién celebrada huelga general?

R. Una huelga general es la herramienta más potente que tenemos los trabajadores en la lucha por nuestras condiciones laborales, y creemos que esta huelga general se ha pervertido. Se ha pervertido porque es una huelga general que se realiza un par de días antes de que comience la campaña electoral. Se hace con un Gobierno que dentro de nada estará en funciones, con un parlamento que no tiene capacidad de legislar.

R. Por eso CSIF se ha desmarcado. Somos una organización independiente y profesional; desde luego, nadie nos marca nuestra agenda, y hemos entendido que esta huelga tenía una serie de connotaciones que la convertían con un componente muy importante a nivel político.

P. ¿Y cuáles deberían ser las prioridades de un nuevo gobierno?

R. El gobierno que salga de las urnas debe creer en la Función Pública, en los servicios públicos y, desde luego, sentarse a negociar con los representantes de los trabajadores. En segundo lugar, es la recuperación del poder adquisitivo que hemos perdido.