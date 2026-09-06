Os Milagros se llena de peregrinos en su día dedicado a los jóvenes

Este sábado, en la recta final de la novena, el santuario de Os Milagros se abarrotó de peregrinos y fieles para celebrar una de las romerías con más impacto social y cultural no solo de la provincia, sino de toda Galicia, continuando una tradición que no pierde devoción y que ayer tuvo una especial presencia juvenil, con el día dedicado a los jóvenes, que peregrinar en masa hacia el santuario.

Desde el anochecer del viernes centenares de personas arrancaron su camino desde diferentes puntos de la provincia al corazón espiritual ourensano. Las estampas de las carreteras camino a Os Milagros durante estos días son de una fila fluorescente de peregrinos de todas las edades, que experimentan este camino de diferentes maneras, desde el sentido más espiritual al más social entre amigos y familia, siendo el fin de semana el momento más álgido a pesar de que el día principal de esta romería es el 8 de septiembre.

Relacionado Usuarios de la Fundación San Rosendo visitaron el Santuario de Los Milagros en Baños de Molgas

Tras un largo camino bajo la luz de la luna, los fieles comenzaron a llegar al santuario durante el amanecer, siendo la primera misa a las 7,30 horas. Durante la mañana le continuaron otras a las 8,30, a las 10,00, a las 11,00, a las 12,00 y a las 13,00 horas. A la tarde prosiguieron los actos religiosos con misas a las 17,30, 19,00 y 20,30 horas. Estos mismos horarios se mantendrán durante la jornada de hoy.

Pero más allá de las celebraciones puramente litúrgicas, este se trata de un evento con un carácter social y unas tradiciones muy arraigadas. Centenares de personas disfrutaron de un banquete junto al santuario, en el que la degustación de pulpo estuvo a la orden del día.

Además, los alrededores se llenaron de puestos de feria, zonas para el disfrute de los más pequeños y múltiples puestos de comida, donde las rosquillas brillaron por todo lo alto, siendo uno de los iconos de esta romería.