Mordeduras, contusiones en el cuerpo de la víctima y drogas: el rastro de la violación grupal en un "after" de Ourense

Las evidencias forenses y policiales recabadas en la investigación por la presunta violación grupal a una joven de 19 años en un “after” de Ourense el pasado 23 de mayo dibujan un escenario de violencia y anulación de la voluntad. El examen médico practicado de urgencia a la víctima en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) no solo constató las relaciones sexuales, sino que dejó constancia de lesiones físicas que evidencian un ataque: los facultativos hallaron rojeces en los codos, magulladuras en diferentes partes del cuerpo, una pequeña lesión en el cuello y la marca de una mordedura en la espalda.

Este rastro de violencia física, que sugiere forcejeos, se complementa con un reguero de pruebas biológicas. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) detectó la presencia de semen humano en múltiples muestras extraídas a la víctima y las recogidas en su ropa. Asimismo, los peritos aislaron restos de saliva coincidiendo exactamente con la zona de la mordedura en la espalda. Frente a la negativa a colaborar de los dos principales acusados -Luis Miguel F. S. y Sebastián Andrés B.-, ambos en prisión provisional, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ourense ordenó en un auto firme la extracción forzosa de muestras de ADN para su cotejo, desestimando los recursos de las defensas.

El informe toxicológico emitido por el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) certifica un severo cuadro de intoxicación en la víctima, con resultados positivos compatibles con alcohol etílico, cocaína, anfetaminas y lidocaína.

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Ante esta combinación, la magistrada instructora requirió a los peritos que dictaminen si este cóctel anuló las capacidades intelectivas y volitivas de la joven durante la agresión, ocurrida entre las 9,00 y las 12,00 de la mañana del sábado 23 de mayo.

La denuncia interpuesta ante la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) resulta clave para trazar el método de la presunta sumisión química. La víctima, que había salido de fiesta por la zona del casco antiguo, relató que los primeros síntomas de adormecimiento comenzaron tras mantener un encuentro íntimo consentido con José Alberto D. L. C. M., también detenido por la Policía como cooperador, en el pub Kinley de Ervedelo.

La joven manifestó a los agentes su sospecha de que el investigado habría utilizado cocaína de forma subrepticia durante ese acercamiento, ya que percibió un inusual sabor amargo y un adormecimiento repentino en la boca. A los pocos minutos, comenzó a sufrir una intensa pérdida de control sobre su propio cuerpo.

Posteriormente, fue trasladada por este investigado al establecimiento Top Secret en el barrio de O Pino, donde ingirió una consumición que había dejado sin vigilancia en la barra al salir a fumar, lo que provocó que perdiera por completo la noción del espacio y del tiempo.

En un breve instante de lucidez, la joven se percató de que estaba siendo víctima de una agresión sexual múltiple por parte de Luis Miguel F. S. y Sebastián Andrés B., tal como ella refiere. Según su testimonio, en la misma habitación se encontraban presentes José Alberto D. L. C. M. y un cuarto varón, que estaba desnudo, de unos 60 años y aún sin identificar.

El letrado Luis Manuel Salgado Carbajales en su despacho en Ourense. | Xesús Fariñas

Luis Salgado Carbajales, el abogado del dueño del local, logró esquivar la prisión solicitada por el fiscal para el hostelero, dejándolo en libertad por un delito de omisión del deber de impedir delitos

Mientras la Policía Nacional continúa la búsqueda de este último implicado, la jueza mantiene en libertad provisional a José Alberto bajo la presunta comisión de un delito de omisión del deber de impedir delitos, precisamente por su inacción durante la agresión.

Ayer, a través de su abogado, Luis Salgado Carbajales, negó cualquier tipo de intervención en la agresión sexual. “No presenció ninguna relación sexual no consentida ni suministró tóxicos a la denunciante”, aseguró el letrado.

Por su parte, la Unidad de Valoración Forense Integral ha blindado la credibilidad del relato de la víctima, descartando cualquier tipo de fabulación y diagnosticándole un severo cuadro de estrés postraumático derivado del enorme sufrimiento vivido, por el que ya recibe atención especializada.