Tres investigados por una agresión sexual grupal a una joven de 19 años en Ourense

Tres hombres se encuentran formalmente investigados en relación con la agresión sexual grupal con penetración sufrida por una joven de 19 años en la madrugada del pasado 23 de mayo. Dos de ellos por su supuesta participación activa en la violación en manada y otro como cooperador necesario (la jueza imputa a este último la omisión de perseguir delitos por no evitar que otras personas la agredieran en su local cuando la perjudicada estaba semiinconsciente). Hay un presunto cuarto implicado que aún no fue localizado.

Los hechos, sobre los que instruye diligencias la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ourense, se desencadenaron en el interior del “after hours” Top Secret, situado en la travesía Vía Vella del barrio de O Pino.

La víctima denunció que fue sometida presuntamente a un proceso de sumisión química. Los primeros síntomas de anulación volitiva -adormecimiento en la boca, pérdida de control en la mandíbula y una fuerte sensación de sedación inconforme con lo bebido- aparecieron tras permanecer con uno de los investigados en un bar del casco antiguo, donde sospecha que ya le administró alguna sustancia.

Posteriormente, al trasladarse al Top Secret, aceptó una consumición que dejó sin vigilancia en la barra para salir a fumar. Tras beber de ella al reingresar, sufrió una pérdida total de la noción del tiempo y del espacio, perdiendo el conocimiento hasta verse agredida en una habitación del establecimiento.

La investigación policial detalla que la joven recobró momentáneamente la conciencia en una habitación del local, descubriendo que estaba siendo penetrada de forma simultánea e inconsentida por varios hombres.

Horas más tarde, hacia las 17,00 horas de esa misma tarde, la víctima se despertó sola, aturdida y desorientada en unas escaleras exteriores en la vía pública cercanas al pub. Tras percatarse de que carecía de ropa interior y que presentaba fuertes dolores genitales, logró telefonear a unos amigos. El aviso cursado al servicio 112 movilizó a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios, que trasladaron a la joven al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

El examen forense y ginecológico practicado de urgencia certificó la presencia de lesiones genitales, hematomas en extremidades y articulaciones, marcas de presión en el cuello y una herida por mordedura en la espalda, procediéndose a la recogida de muestras biológicas y a la toma de analíticas sanguíneas y de orina para poder determinar sui hubo sumisión química.

Gracias a las imágenes de redes sociales y al posterior reconocimiento fotográfico en la Comisaría, la Policía identificó como presuntos autores materiales de los hechos a dos varones con residencia en Monforte de Lemos (Lugo): Sebastián Andrés B., de 37 años y nacionalidad venezolana, y Luis Miguel F. S., de 33 años, de nacionalidad española y conocido en el ámbito nocturno por su trabajo como disyóquey.

La jueza envió a prisión a dos de los presuntos agresores mientras que el dueño del pub quedó en libertad pero imputado

Ambos permanecen en la prisión de Pereiro tras haber sido arrestados por efectivos policiales en Monforte y pasar a disposición judicial en Ourense. La Audiencia Provincial ha rechazado la petición de libertad formulada por la defensa de Sebastián Andrés B., confirmando su permanencia en la cárcel al considerar la existencia de indicios racionales y sólidos de criminalidad respaldados por las periciales médicas, así como el elevado riesgo de fuga dada la gravedad de los delitos investigados, que conllevan penas de entre 12 y 15 años de prisión.

En el caso de este último investigado, la policía constataba, además, una reiteración delictiva en el mismo tipo penal, al contar con un arresto previo en junio de 2025 por otra agresión sexual agravada con penetración cometida sobre otra mujer.

“El Gordo”, en libertad

Por su parte, la causa judicial mantiene también en calidad de imputado, pero en libertad con medidas cautelares, a José Alberto D. L. C. M. (de 28 años, nacional de República Dominicana y conocido con el sobrenombre de “El Gordo”). Aunque la Policía Nacional le atribuyó inicialmente un papel determinante en los hechos por haber conducido a la víctima hasta el local conociendo su estado de intoxicación, la autoridad judicial determinó su libertad provisional al encuadrar su conducta de forma previa dentro de un posible delito de omisión del deber de impedir delitos, al no haber intervenido ni solicitado auxilio mientras la joven era agredida en su presencia.

Ninguno de los investigados admite los hechos. Sostienen que se encontraban trabajando como DJ en el club la noche de los hechos y atribuyen el señalamiento a un estado de confusión de la denunciante por el consumo de drogas y alcohol.

Ambos investigados rehusaron en sede policial la entrega voluntaria de muestras biológicas mediante frotis bucal, lo que obligó a los investigadores a solicitar la correspondiente autorización judicial para la extracción forzosa de su ADN en el caso de Luis Miguel con el fin de cotejar su perfil genético con las evidencias halladas durante el examen forense a la víctima. Del otro investigado había ADN en la base de datos por el anterior delito de agresión sexual imputado.

La Policía mantiene abiertas las gestiones de investigación para tratar de identificar y localizar a un cuarto varón que participó en la agresión, descrito por la víctima en su testimonio como un hombre de unos 60 años, con cabello grisáceo y de origen latino, el cual no ha podido ser hallado hasta la fecha.