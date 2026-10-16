Un motorista herido tras una colisión contra un coche en Ourense

OTRO HERIDO EN MACEDA

Ourense y Maceda registran dos personas heridas tras la colisión de una moto en la N-525 y una salida de vía en Castro de Escuadro.

Punto kilométrico en el que ocurrió el accidente en Ourense.
Punto kilométrico en el que ocurrió el accidente en Ourense. | Google Maps

Un motorista resultó herido en la tarde de este viernes, 17 de octubre, tras chocar contra un coche en el punto kilométrico 239 de la N-525 a su paso por la ciudad de Ourense. La colisión se produjo a las 18:05 horas de la tarde y hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, Policía Local y servicios de mantenimiento.

Otro herido en Castro de Escuadro

Otra persona resultó herida en la parroquia de Santa Baia de Castro de Escuadro, en Maceda, tras una salida de vía. Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, GES de Maceda y Guardia Civil de Tráfico.

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