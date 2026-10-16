OTRO HERIDO EN MACEDA
Un motorista herido tras una colisión contra un coche en Ourense
OTRO HERIDO EN MACEDA
Un motorista resultó herido en la tarde de este viernes, 17 de octubre, tras chocar contra un coche en el punto kilométrico 239 de la N-525 a su paso por la ciudad de Ourense. La colisión se produjo a las 18:05 horas de la tarde y hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, Policía Local y servicios de mantenimiento.
Otra persona resultó herida en la parroquia de Santa Baia de Castro de Escuadro, en Maceda, tras una salida de vía. Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, GES de Maceda y Guardia Civil de Tráfico.
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