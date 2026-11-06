Las mujeres asumen la mayoría de cuidados en Ourense

La enfermera Susana Fernández León en la mesa informativa sobre cuidados en O Barco

Los equipos de enfermería de Atención Primaria del área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras organizaron este año 65 talleres de salud comunitaria dirigidos a personas cuidadoras, en los que participaron 659 ourensanos. La iniciativa, destacada con motivo del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, ofrece formación sobre alimentación, higiene, primeros auxilios y prevención de atragantamientos. El servicio de Valdeorras fue el que impulsó más actividades.

Según los cuestionarios realizados a los participantes, el 81% de las personas cuidadoras son mujeres, principalmente de entre 50 y 69 años. La mayoría dedica entre 13 y 24 horas al cuidado de familiares, especialmente padres o parejas.

La subdirectora de Enfermería de Atención Primaria, Verónica Civeira, destaca que estos encuentros permiten detectar nuevas necesidades y adaptar los contenidos. Además, pone en valor el trabajo de los equipos sanitarios “que acercan esta formación a donde es necesaria, adaptando horarios y contenidos para facilitar la participación”.

Los profesionales también advierten de la sobrecarga física y emocional que puede provocar esta dedicación y recomiendan solicitar apoyo sanitario ante los primeros síntomas de agotamiento.