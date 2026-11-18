La negativa de la Xunta de Galicia a dar luz verde al PXOM de la ciudad ha levantado críticas por parte de la administración Jácome, quien, a pesar de las deficiencias observadas en el documento, acusaba al ejecutivo autonómico de mala voluntad. Frente a ello, el delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, recordó al alcalde que “a man está tendida para que se complemente, se faga o documento, que teña toda esa consistencia que a normativa xurídica nos pide, e para calquera recurso xurisdicional que nolo poida contravir. Ourense necesita un proxecto de futuro”.

Todos somos iguais ante a normativa e todos debemos cumprir as mesmas esixencias"

También la portavoz del Partido Popular en Ourense, Ana Méndez, salió al paso de las críticas vertidas por el alcalde recordando que “todos somos iguais ante a normativa e todos debemos cumprir as mesmas esixencias”, e instando a Jácome a “corrixir as deficiencias para garantir a seguridade xurídica no outorgamento de licenzas”.

Por su parte, la portavoz socialista, Natalia González, puso el foco en la falta de transparencia del gobierno municipal, que no ha permitido acceder al informe desfavorable a los grupos de la oposición. González, exigía: “Queremos saber que problemas hai e que fixo o goberno municipal para resolvelos e poder continuar con esa tramitación”, al tiempo que pedía más transparencia.