Decidido. La de cronista electoral es la profesión más peligrosa del mundo. En el pasado he estado cubriendo sucesos locales con mucha sangre de por medio, encastrado en manifestaciones violentas, y he entrevistado a políticos de los más turbios casos de corrupción en su día de permiso. Pero creo que aún preferiría pasearme por Teherán con un bloc de notas y un kipá, escribiendo para The Jerusalem Post, que tener que volver a ver el video de Jorge Javier Vázquez, contorneándose semidesnudo y pidiendo el voto para Sánchez con una canción-bomba llamada “Yo sí te voy a votar”.

A esa cutrísima performance de digestión imposible incluso para sus propios votantes, Iván Redondo —alias Diosito en estas crónicas— la considera el mejor ejemplo de que estamos ante “la primera campaña híbrida de la historia”. Híbrida, supongo, entre la náusea y la lágrima. “Aquí la batalla cognitiva lo es todo”, añade. Hablando de cognición, yo lo único que quiero saber, Iván, es quién me va a pagar los daños cerebrales de haber tenido que ver semejante cosa. ¿Quién? ¿“El Manual”?

Llegó al fin uno de los platos estrella de la campaña electoral del PSOE: la aprobación de la subida del salario mínimo interprofesional, de 1.221 a 1.286 euros mensuales en 14 pagas a partir de 2027. Es interesante porque al menos esto sí se trata de una medida de confrontación ideológica. Subir el SMI puede ser eficaz electoralmente, sobre todo en la gente menos formada e informada, el voto que busca desesperadamente Sánchez. Pero la realidad no es tan bonita. A saber:

Lo que el Gobierno está haciendo es subir por decreto el coste de contratar sin mejorar en absoluto la capacidad productiva de las empresas. Esto suma nuevas trabas al que contrata, algo que pagarán con un portazo en la cara los jóvenes, trabajadores sin experiencia, y quienes intenten acceder al mercado laboral. Las pequeñas empresas deberán asumir el coste, otro más, a cambio de nada: muchos se quedarán sin márgenes y optarán por contratar menos o incluso cerrar. La alternativa no es mejor: también pueden repercutir la subida en los precios de los productos, de modo que lo terminarán pagando los mismos a los que se les ha subido el SMI cuando se dispongan a comprar. “Win-win” sanchista.

Desde uno de los sectores más golpeados, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha recordado al Gobierno que los salarios deberían pagarse en base a la rentabilidad, algo que está en grave crisis en agricultura y ganadería. Pero esto, para que sirva de algo, tendría que entenderlo Yolanda Díaz y, créanme, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja.

Primer gran patinazo de Feijóo en esta campaña, fruto, como siempre, de la condescendencia hacia Vox intrínseca al PP. Es algo que ya les ocurrió en su día con Ciudadanos, que a punto estuvo de costarle el puesto de primer partido del centro-derecha. Es una condescendencia ridícula, por cuanto Vox lleva años comiéndole terreno y escaños a gran velocidad, pero da igual, es como una tara de origen innato.

Así, se han enfadado en Vox, esta vez con razón, por la torpe comparación que hizo ayer el líder del PP. Dijo Feijóo que siempre se sentirá “más cerca de Abascal que de Otegui”. Y ya imagino al líder de Vox pensando: “ay, gracias, buena mujer, yo también siempre me sentiré más cerca del PP que del Estado Islámico”.

Muy comentada la entrevista de Carlos Franganillo a Sánchez. El ovetense intentó una “interview” a la americana, es decir, plantando las preguntas y argumentos más incómodos al entrevistado y no compadreando con él, que es a lo que están acostumbrados todos los políticos. Las reacciones de Sánchez a la dureza de Franganillo son un caso de estudio para la psicología, más que por lo que logró decir, por lo que no pudo evitar mostrar en su rostro.

Le molestó mucho que el periodista le recordara que se fue de vacaciones a Lanzarote mientras miles de inmigrantes asaltaban la frontera española en Ceuta. Dijo Sánchez que él siempre está trabajando, que el lugar da igual. Como alegato a favor del teletrabajo hace aguas, pero en cambio el rictus desquiciado que no fue capaz de esconder resultó, sin pretenderlo, un argumento sólido para la desconfianza acerca de su buena salud.

Las bombas electorales, los golpes de efecto, y los “reels” de éxito, duran exactamente seis horas. He hecho un sencillo estudio de campo al respecto en estos cinco primeros días de campaña y es asombrosa la volatilidad de las conversaciones en los medios y en la opinión pública.

No recuerdo una campaña anterior donde las cosas caducaran tan rápido. Y el problema de esa levedad es que las estrategias, anuncios o polémicas no calan lo suficiente como para poder hacer mella e instigar o modificar el voto previsto. Salvo que ocurra algo tan grande que no pueda caducar en seis horas, llegaremos al 29N con un margen de incertidumbre electoral sin precedentes en el grupo de los indecisos. Esto lo digo para tranquilizar a los estrategas de los partidos, a quienes tengo estos días en mis oraciones: todo ya da igual.

Normas para cualquier político en campaña: no bailes si no sabes; no bailes aunque sepas; no recojas “pellets” en las playas como Yolanda Díaz en 2024; no te pongas a barrer los restos de una catástrofe natural; no cocines, no recojas nabos, no planches, no descargues cajas en el puerto; no te disfraces de pobre para adecuarte al entorno que visitas; no pongas el acento de la provincia que no te pertenece para simpatizar con los lugareños; no trates a las personas del rural como si fueran gilipollas; no plantes árboles, ni lances penaltis, ni vayas a competiciones deportivas que detestas; y, por el amor de Dios, no limpies las pintadas de tu autobús electoral.

Esto va por Feijóo, pero sobre todo va por el asesor que no le dijo que, con todo el trabajo que hay pendiente y la cantidad de ayudantes que maneja un gran partido en una campaña electoral, resulta una flagrante estupidez agarrar —con cierta dificultad— un trapito y ponerse a limpiar frente a las cámaras. Ay, los pequeños detalles.