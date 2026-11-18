El Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) celebró este martes los actos por el Día del Prematuro bajo el lema de celebrar la vida y la esperanza. Aunque la fecha oficial fue el domingo día 15, el hospital trasladó la jornada a ayer martes para reivindicar el acompañamiento psicológico en las unidades neonatales, como la UCI de Neonatología del CHUO.

Desde la Asociación Galega de Familias de Nenos Prematuros (Agaprem Ourense) reclamaron integrar a profesionales de salud mental “desde el minuto uno en el que se entiende que va a haber un parto prematuro” para ayudar a los padres a gestionar el estrés.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega del “Patuco de honor 2026” de Agaprem Ourense a Lidia Otero y Elena Dorrío, profesionales del servicio. Las familias reconocieron su labor silenciosa “por su trayectoria profesional, por su cariño y atención siempre impecable” y “por ser las segundas mamás de nuestros niños”.

La UCI de Neonatología cambió en la última década. La pediatra Raquel Patiño destacó que la atención ha pasado de centrarse en la tecnología a dar protagonismo a las familias, buscando que “su calidad de vida sea la mejor posible” mediante la lactancia materna y el contacto piel con piel.

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En la misma línea, la enfermera María Aida Pérez explicó que han evolucionado de visitas de media hora “a tener una unidad de puertas abiertas en la que pueden venir a cualquier hora e implicarse en todos los cuidados”, fomentando así el apego en beneficio del bebé.

La programación se completó con un concierto de flauta y piano en el propio hospital y la entrega de obsequios a los padres con hijos ingresados para recordarles “que no están solos y que cada gramo cuenta”. Por la tarde hubo un taller formativo sobre desarrollo motor y lactancia, y como broche final, el Puente Romano se iluminó de morado por primera vez durante la pasada noche.

“Los acompañamos todo lo que podemos”

En el plano clínico, la pediatra Raquel Patiño recordó que el seguimiento de estos bebés prematuros —nacidos antes de las 37 semanas— implica ingresos prolongados en los que los padres “tienen que pasar por muchas malas noticias y nuestra idea siempre es intentar acompañarlos todo lo que podemos”. Por su parte, la enfermera María Aida Pérez concretó que la apertura total de la unidad permite a los progenitores participar en tareas cotidianas como el aseo, la alimentación o los cambios de pañal, una transformación gestada en los últimos “diez o quince años”.

Finalmente, la programación de ayer acogió un taller práctico dirigido tanto a familias como a profesionales sanitarios para abordar los retos específicos de la lactancia y el desarrollo motor de los prematuros.