Nerea Pérez, usuaria de Saúde Mental Feafes Galicia: "Tenemos capacidades"

El Teatro Principal se convirtió este jueves en el altavoz de una importante reivindicación laboral. A las cinco de la tarde, cerca de un centenar de personas, entre representantes del tejido empresarial, usuarios y autoridades, se dieron cita en la cuarta edición de los Premios Empréganos. Organizada por Saúde Mental Feafes Galicia, una entidad de carácter social que desde 1995 defiende los derechos del colectivo, la gala tuvo un objetivo muy claro: reconocer a quienes favorecen la inserción laboral y contribuyen a derribar el estigma que todavía rodea a la enfermedad mental en entornos laborales.

La ceremonia estuvo conducida por la cuentacuentos ourensana Inma Soto y Nerea Pérez, usuaria de la propia entidad. Fue precisamente Nerea quien articuló uno de los mensajes clave del acto. A la hora de clamar por una sociedad más inclusiva, aseguró con firmeza: “Las personas que tenemos una discapacidad tenemos muchas capacidades”. En su intervención, puso el foco en la importancia vital que tiene el empleo para desarrollar un proyecto de vida.

La gala tuvo lugar en el Teatro Principal en la tarde de este jueves. | Miguel Ángel

Según los datos del INE, la tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental es de apenas un 22,3%, siendo la más baja de todas las discapacidades. Esto supone que casi ocho de cada diez afectados carece de un puesto de trabajo. El presidente de Saúde Mental Feafes Galicia, Xosé Ramón Girón, abordó esta dura realidad en su discurso, apuntando directamente a los “prexuízos que aínde permeabilizan toda a sociedade, empresas e institucións públicas”. Frente a este muro, Girón aportó cifras para el optimismo y la esperanza: a lo largo de 2025, la entidad ayudó a 924 personas a lograr un empleo en toda la comunidad, 120 de ellas en el área de Ourense. Esto representa el 72,3% de las personas atendidas por su servicio especializado, demostrando que con el apoyo adecuado las oportunidades se multiplican exponencialmente. Para los afectados, tal como destacó, tener un trabajo trasciende el plano puramente económico; resulta fundamental a la hora de estabilizar la enfermedad y, por ende, mejorar sus vidas de manera integral.

El núcleo del evento fue la entrega de galardones a quienes están cambiando estas estadísticas sobre el terreno. A través de un relato continuo se destacó el compromiso del tejido productivo y social de la provincia. En el ámbito corporativo, Textil Lonia fue reconocida como empresa promotora del empleo con apoyo por las numerosas vacantes que ofrece a este colectivo en todos sus departamentos. La apuesta decidida por la estabilidad laboral le valió a Vectalia Rail el premio a empresa impulsora de la integración sociolaboral, gracias a sus contratos duraderos.

Impulsores de talento

Por su parte, Prink Iberia y su establecimiento en Ourense fueron galardonados como empresa impulsora del talento en prácticas, destacando por su especial sensibilidad al acoger a personas sin experiencia profesional. El cuidado en el entorno laboral también tuvo su espacio con Integra Empleo, que recibió la distinción en la categoría de empleo protegido por ofrecer puestos de calidad y facilitar un adecuado seguimiento de los profesionales contratados.

La implicación premiada no se limitó al sector empresarial directo. La Confederación Empresarial de Ourense fue reconocida como entidad colaboradora por su labor de visibilización y por impartir formación de calidad sobre autoempleo. El presidente de la patronal, David Martínez, recordó que “uno de cada cuatro trabajadores va a tener un problema de salud mental a lo largo de su vida”. “Hay que integrar y la CEO está en esa batalla”, recalcó.

En el ámbito institucional, el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar fue distinguido como organismo colaborador por su trabajo en el desarrollo de habilidades prelaborales con personas privadas de libertad y su posterior acompañamiento. Su director, Francisco González, subió al estrado con la psicóloga Ana Pardo y la trabajadora social Eva Vázquez, e hizo una proclama a favor de la reinserción: “Casi todos los días en Pereiro ingresa un interno, personas rotas y desestructuradas a las que acompañamos para que encuentren un nuevo camino”.

El premio a la persona referente recayó en Ramiro Gómez, de Limpiezas Integrales Ramiro. El auditorio reconoció su entrega y defensa de la igualdad de oportunidades.

Además, hubo siete reconocimientos especiales para entidades y personas colaboradoras.