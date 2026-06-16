Sanidade prevé una “debacle” en caso de huelga indefinida

El conflicto entre el colectivo médico y el Gobierno central por la reforma del Estatuto Marco amenaza con intensificarse tras el verano. El comité de huelga, que inició una nueva tanda de paros de cinco días, anunció que convocará una huelga indefinida a partir de septiembre si el Ministerio de Sanidad no atiende sus reivindicaciones.

Ante esta situación, el conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, advirtió de que un paro prolongado podría provocar una “debacle asistencial” en la sanidad pública. Además, responsabilizó a la ministra Mónica García de la falta de avances en el conflicto, asegurando que el problema sigue enquistado pese a las reuniones celebradas. Caamaño afirmó que la ministra “está sola” y sostuvo que las comunidades autónomas reclaman un cambio al frente del ministerio. “Con esta persona es imposible arreglar nada, hace falta un cambio de rumbo absoluto”, sentenció.

El comité de huelga nacional, del que forma parte el sindicato gallego O’MEGA, justifica el endurecimiento de las movilizaciones por el “nulo avance” de las negociaciones y la ausencia de propuestas por parte de Sanidad. Los facultativos exigen la retirada del actual anteproyecto del Estatuto Marco para iniciar una nueva negociación.

Entre sus principales reivindicaciones figuran la creación de un ámbito de negociación específico para los médicos, una jornada laboral de 35 horas con reconocimiento y retribución de los excesos de trabajo, un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones y una clasificación profesional acorde con su nivel formativo y responsabilidad clínica. Los sindicatos advierten de que solo renunciarán a los paros indefinidos si se produce un cambio significativo en la postura del Ejecutivo.

Un 20% de médicos hizo huelga matinal en el CHUO

La primera jornada de huelga médica de esta semana registró en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) un seguimiento del 20,79 % entre los facultativos en el turno de mañana, porcentaje que descendió al 6,9 % durante la tarde, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

En los hospitales comarcales, la participación alcanzó el 13,79 % en el Hospital de Verín y el 6,56 % en el Hospital de O Barco durante la mañana, sin seguimiento en el turno vespertino en ninguno de los dos centros. La menor incidencia se registró en la Atención Primaria del área sanitaria, donde la huelga fue secundada por el 1,82 % de los profesionales en horario matinal y por el 2,67 % en el turno de tarde.