Nueva condena a uno de los imputados por el crimen del flautista de Ourense

Enrique E.D., investigado junto a Miguel J.H. por el crimen del músico callejero Jorge Gómez, sumó ayer una nueva condena. Admitió ante la jueza del Penal 2 que en diciembre de 2023 rompió los cristales de la puerta corredera del bar CD Velle y, una vez en su interior, se apoderó de la caja registradora, la cual contenía 80 euros.

El acusado se conformó por estos hechos con una pena de un año de prisión, al aplicarle la fiscal la atenuante de drogadicción. De esta forma, Enrique E.D. acumula una nueva condena en su historial delictivo a la espera de que se celebre el juicio por el crimen de Jorge Gómez.

Además, le queda otra cita pendiente en el Penal 2, donde responderá de un delito continuado de robo con fuerza por el que la Fiscalía interesa cuatro años de prisión. El escrito de acusación relata que el 26 de abril de 2024 intentó entrar en un negocio del centro comercial doblando los hierros de una cortina lateral, aunque abandonó el lugar tras echar un vistazo al interior. Días después, el 7 de mayo, presuntamente habría entrado a un bar que se encontraba cerrado y sustraído de su interior diversas monedas. El juicio se aplazó la semana pasada a la espera de un reconocimiento forense.