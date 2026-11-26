Los propietarios y usuarios del aparcamiento y los trasteros situados bajo la plaza de San Antonio no podrán seguir utilizándolos de forma privada mientras no cuenten con permiso oficial del Concello de Ourense, aunque tampoco se va a derribar la construcción. Así lo acaba de ratificar la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que avala la ejecución de la sentencia firme sobre el subsuelo y desestima el recurso de apelación de la comunidad general de propietarios.

En una sentencia fechada el 29 de octubre, a la que tuvo acceso este periódico, el alto tribunal gallego respalda íntegramente el auto dictado en julio de 2025 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense, que ya rechazó declarar la imposibilidad material o legal de ejecutar el fallo. La resolución cierra el paso a los intentos vecinales de frenar la nulidad de pleno derecho de las licencias de obra, ocupación, uso y apertura concedidas en legalización por la junta de gobierno local en diciembre de 2007.

El TSXG desmonta el argumento técnico de los recurrentes, que se apoyaban en un informe municipal de junio de 2025 para sostener que era inviable demoler los sótanos bajo el espacio público entre Ramón Cabanillas, Teluro y la avenida de Buenos Aires. La Sala aclara que el fallo no exige derribos, ya que las construcciones “no han de verse afectadas sino en su titularidad”. Sin embargo, recuerda que “no puede privatizarse un bien público” y que “la posesión del suelo y del subsuelo corresponde al Ayuntamiento, debiendo cesar los usos y actividades de carácter privativo mientras no exista el correspondiente título habilitante”.

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Así, la única salida legal pasa por que el Concello recupere primero la posesión efectiva del subsuelo para estudiar después si autoriza su uso privativo mediante concesión o autorización administrativa. El fallo rechaza reabrir el debate sobre la titularidad o supeditar el cese de uso al pago previo de indemnizaciones, recordando que la naturaleza pública es cosa juzgada desde 2021 y 2023. Tampoco acepta el impacto económico como excusa: “El carácter gravoso de la ejecución no constituye, por sí mismo, una causa de imposibilidad material o legal de cumplimiento”, advierte la Sala.

En el plano institucional, el Concello figura como parte apelada no personada en el recurso, al que sí se opusieron la Seguridad Social y la denunciante original, quien inició en 2011 esta cruzada legal y ya advirtió de que pediría la ejecución forzosa al constatar que seguían entrando coches pese al cierre del parking rotatorio en julio de 2025. El fallo llega tras las primeras reclamaciones patrimoniales de propietarios -de 30.000 euros por plaza- ante un coste potencial superior a los 15 millones.

El TSXG impone las costas del recurso a la comunidad, con un límite de 500 euros. Contra esta resolución cabe preparar recurso de casación ante el Tribunal Supremo -o la sala correspondiente del TSXG-.