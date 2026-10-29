Vecinos de San Antonio reclaman al concello por el conflicto de sus garajes

El conflicto latente por la regularización de las plazas de garaje y el uso del subsuelo de la Plaza de San Antonio continúa atrapado en un callejón sin salida. A pesar de la gravedad del problema, el Concello sigue sin poner sobre la mesa ninguna propuesta formal ni plan concreto de resolución, limitándose a declaraciones informales y a acusar a los vecinos de haberse beneficiado de esta situación durante años.

Las comunidades de vecinos afectados celebraron el martes una reunión en la que el principal punto del orden del día era: “Informar sobre la propuesta formulada por la Alcaldía del Concello de Ourense sobre la sentencia reseñada de cara a un posible acuerdo de titularidad y aprovechamiento del subsuelo en la plaza San Antonio”. Lo cierto es que en la reunión sólo se aportaron unas vagas intenciones municipales de encauzar el asunto mediante una concesión administrativa, un extremo que fue descartado por inviable, ya que la ley no permite adjudicaciones a dedo ni garantiza la seguridad jurídica que los propietarios exigen.

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Ante este vacío de gestión, los propietarios y sus equipos legales debatieron otras alternativas. Una de ellas pasaría por la aplicación de los mecanismos de ordenación previstos en la Ley del Suelo estatal y la Ley del Suelo de Galicia para modificar el planeamiento: calificar la superficie como dominio municipal y el subsuelo como uso privativo, asumiendo los afectados el coste de la tramitación.

Aunque esta vía permitiría desbloquear el problema, su aprobación dependerá de que los afectados renuncien a las demandas por responsabilidad patrimonial contra el Concello, un extremo complejo tal y como se dejó entrever en el transcurso de la reunión.

Ante esta situación de bloqueo, algunos vecinos han decidido dar un paso adelante y han presentado ante el Concello una reclamación patrimonial por los daños derivados de esta situación por una cantidad de 30.000 euros por plaza de garaje. Una iniciativa que otros propietarios están dispuestos a imitar.