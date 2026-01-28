El Campus Auga cumplió con creces todos sus retos de 2025

El Consello del Campus de Ourense celebró este martes la primera sesión ordinaria de este año. Entre los temas tratados durante la reunión, se valoraron los avances del Campus Auga, el proyecto de especialización acreditado y financiado por la Xunta, a lo largo del 2025, subrayando que el cumplimiento de su planificación superó el 100%. El rector de la institución, Manuel Reigosa, celebró que los datos obtenido son “magníficos”, destacando que las actuaciones llevadas a cabo tuvieron y tienen un “impacto moi positivo” para el conjutno del campus.

El encargado de desglosar los resultados fue el vicerrecctor, Francisco Javier Rodríguez, quien puso en valor que está quedando demostrado el avance muy significativo en la ejecución de sus indicadores, “que amosan un cumprimento moi superior ao agardado”. Y es que las acciones planificadas para esa anualidad se realizaron “cun grao de cumprimento moi elevado, superando en todas as dimensións o 100%”, cifra que, resaltó, demuestra el trabajo y la capacidad del Campus Auga. El presupuesto previsto en este 2025 ascendió alrededor del millón de euros, ejecutándose casi en su totalidad.

En crecimiento

Así, hizo un repaso por las actuaciones desarrolladas en materia de gobernanza, docencia, investigación y transferencia con el respaldo de los fondos ofrecidos por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia. En el primero de los puntos -gobernanza- destacó aspectos como la constitución de dos nuevos órganos consultivos, la creación del nuevo Plan Estratégico del Campus Agua y la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad.

En docencia, señaló cuestiones como la puesta en marcha de los dobles grados de Ingeniería Agraria con Ciencia y Tecnología de los Alimentos y con Ciencias Ambientales y el Máster en Economía Circular, además de potenciar una oferta formativa propia con iniciativas como el título propio de Experto en Agua, Termalismo y Salud. En este punto también citó aspectos como la convocatoria de diferentes becas y las acciones para dar a conocer esta oferta académica, con la participación de 1.800 estudiantes preuniversitarios en las cinco jornadas “coñece o Campus” celebradas en 2025, la treintena de visitas a centros educativos y la participación en ferias.

Mientras, en investigación, el vicerrector subrayó la consolidación de su estructura de personal técnico e investigador, la convocatoria de ayudas para estancias, la adquisición de equipamiento y la convocatoria de ayudas INOU e INOU+, entre otros aspectos. Por último, en transferencia e innovación enumeró acciones de formación, divulgación y reconocimiento.

Última sesión para Belén Rubio

La sesión celebrada este martes contó también con un informe de Belén Rubio, vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación y candidata al rectorado de la UVigo. Al ser su última participación en el Consello del Campus de Ourense ocupando su cargo actual, realizó un balance de los avances de su vicerrectorado. En estructuras de investigación, destacó la creación de cinco institutos nuevos, el mantenimiento de tres centros Cigus y la captación de dos centros colaborativos de la Xunta (Ecobas y Cintecx).

En financiación, señaló que la cifra de proyectos creció de 40 a más de un centenar, multiplicando los fondos obtenidos casi por cinco. Rubio también resaltó el gran incremento en transferencia de conocimiento y la variedad de contratos, así como el éxito en Ciencia Abierta, donde el repositorio institucional multiplicó por siete sus ítems desde 2018. La vicerrectora atribuyó parte del éxito a la creación de la Oficina de Proyectos Internacionales en 2019 y finalizó repasando las opciones actuales de la carrera investigadora en la UVigo.