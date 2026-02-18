El obispo de Ourense pide una “renovación integral” durante la Cuaresma

El obispo de Ourense, Leonardo Lemos, ha pedido a los feligreses que aprovechen el tiempo de Cuaresma que arranca con el Miércoles de Ceniza para hacer una “renovación integral de sus proyectos de vida”.

El verdadero horizonte cristiano quiere que no construyamos muros contra los otros, ni tracemos fronteras, sino que al estilo del camino sinodal, nos abramos a la palabra de Dios

“Siempre es un aliciente divino para la renovación integral, que también nos ayuda a acoger su gracia y abrirnos al don de Dios para que ese encuentro con su palabra y en los sacramentos transforme progresivamente nuestra existencia y haga resurgir la alegría, la libertad y el amor”, añadía monseñor Lemos, invitando también a recorrer este camino espiritual en comunidad, y “sin quedarnos en disquisiciones, en conversaciones vacuas o en disputas bizantinas a las que somos especialmente proclives”.

Insitía también el obispo que “el verdadero horizonte cristiano quiere que no construyamos muros contra los otros, ni tracemos fronteras, sino que al estilo del camino sinodal, nos abramos a la palabra de Dios, a la escucha de los otros, porque también el otro tiene mucho que decirnos”, pues la Cuaresma solo tiene sentido si el cristiano la ve como un camino hacia la Pascua.

Durante el miércoles 18 de febrero, serán muchas las parroquias las que realicen la imposición de la ceniza a los fieles, estando programada la de la catedral de Ourense para la eucaristía de las 19,00 horas, que será presidida por el obispo, Leonardo Lemos, quien concluía su mensaje recordando que “la conversión es ese proceso que siempre nos mantiene en forma”.