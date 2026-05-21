¿Sabe usted que los vecinos de la avenida de Portugal no pueden ni salir de sus garajes por las obras?

QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que el PP dice que no y Jácome dice que sí?
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que ahora los vecinos de la avenida de Portugal no pueden ni salir de sus garajes? ¿Que algunos se encontraron con maquinaria delante de sus puertas? ¿Que esta situación se dio sin ningún aviso previo? ¿Que la organización de estas obras de emergencia deja mucho que desear? ¿Que afecta gravemente al día a día de los vecinos? ¿Que hasta se dan casos de no poder salir a la hora a sus trabajos por estos movimientos sin aviso?
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