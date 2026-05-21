HOY EN OURENSE
El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, en el Foro La Región

¿Sabe usted que los vecinos de la avenida de Portugal no pueden ni salir de sus garajes por las obras?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en quen cho dixo, una más en la avenida de Portugal

Así salen en la avenida de Portugal de sus garajes
Así salen en la avenida de Portugal de sus garajes | La Región

¿Sabe usted que ahora los vecinos de la avenida de Portugal no pueden ni salir de sus garajes? ¿Que algunos se encontraron con maquinaria delante de sus puertas? ¿Que esta situación se dio sin ningún aviso previo? ¿Que la organización de estas obras de emergencia deja mucho que desear? ¿Que afecta gravemente al día a día de los vecinos? ¿Que hasta se dan casos de no poder salir a la hora a sus trabajos por estos movimientos sin aviso?

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