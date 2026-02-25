¿Sabe usted que la oceanógrafa ourensana Elena Martínez se ha quedado a las puertas del Premio Princesa de Girona CreaEmpresa? ¿Que la seleccionada fue Patricia Aymà Maldonado? ¿Sabe usted que eso no quita un ápice de méritos a Elena Martínez con una trayectoria más que brillante a sus 28 años en la que el jurado ha destacado su talento innovador y su compromiso social? ¿Que la reina Letizia presidió la entrega de premios?

