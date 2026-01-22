Ocho nuevos propietarios con el apoyo de la Xunta de Galicia
ESCASEZ DE VIVIENDA
La Xunta de Galicia invirtió en 2025 un total de 1,6 millones de euros en ayudas para compra de propiedades
La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, se trasladó a Ourense a visitar a Rosa Álvarez, una de las ocho nuevas propietarias que pudo acceder a una vivienda en 2025 gracias a los programas de ayudas de la administración autonómica.
Allegue explicó que, en el caso de Álvarez “recibiu unha axuda de 16.000 euros para poder mercar unha vivenda na Avenida de Santiago. Trátase dunha promoción que se construiu xa co compromiso de que parte dos pisos pasarían á bolsa de vivenda pública despois do seu remate”.
As axudas están abertas a todas as persoas que adquirisen vivenda protexida desde o pasado 15 de outubro, data na que finalizou o prazo de solicitudes no 2025, e ás que a adquiran neste 2026”
La conselleira añadió que el presupuesto de 1,6 millones destinado a estos programas se agotó en 2025, y la previsión de la Xunta de Galicia es “reforzarlo” durante 2026 para ayudar a menores de 36 años con el aval o la adquisición como para mayores de esta edad, que deben reunir ciertos requisitos. Unas líneas abiertas “a todas as persoas que adquirisen vivenda protexida desde o pasado 15 de outubro, data na que finalizou o prazo de solicitudes no 2025, e ás que a adquiran neste 2026”, añadía Martínez Allegue.
En el caso de Rosa Álvarez, llevaba dos años buscando alojamiento. “Desde la inmobiliaria me informaron de las ayudas disponibles, y me ayudaron con los trámites. Fue todo muy rápido”, reconocía Álvarez que “con mi situación, no podría haber accedido a ninguna vivienda, ni para alquilar ni nada. Esto me dio una vida”.
La vivienda, tasada en 119.000 euros, le ha permitido quedarse en el entorno de la Avenida de Santiago, lugar que “viví durante los últimos 20 años. Es increíble que para alquilar, imposible, no había manera de que me accediera nadie, vamos, no había manera. En cambio, para comprar sí”, concluía.
