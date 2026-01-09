La Xunta pagará hasta 650 euros/m² para remodelar los bajos ourensanos

CONSULTA EL BUSCADOR
El Concello de Ourense, líder en deuda y castigado por opaco
Más vivienda en la ciudad
La Xunta de Galicia realizará en Ourense su primer proyecto piloto de transformación de locales comerciales en viviendas que se destinarán al alquiler público, destinando para ello dos millones de euros, y dando como plazo a propietarios y empresas inmobiliarias hasta el uno de mayo para proponer al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) los inmuebles candidatos, que deben cumplir con ciertas condiciones.
La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, se desplazaba a la ciudad para presentar la Oferta Pública de Adquisición junto al secretario xeral de Vivenda, Heriberto García, y el delegado de la Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo. En palabras de Martínez Allegue, se trata de intentar “a rexeneración da cidade dando uso social a baixos que non se empregan”, para lo cual escucharán propuestas por “locais e entreplantas situadas na trama urbana cos que poidan crearse unha vivenda independentemente da normativa municipal”.
Un proyecto al que podrán acogerse inmuebles “que cumpran unha serie de requisitos de altura e iluminación, e poidan adaptarse de forma sinxela”, señalaba la conselleira.
Os inmobles deberán contar cun mínimo de 90 metros cadrados e un máximo de 120”
Correspondía al secretario xeral de Vivenda, Heriberto García, explicar el proceso de adquisición. “Os interesados deben acreditar a titularidade nunha memoria descriptiva, e unha proposta de distribución”, indicaba; advirtiendo a continuación que “os inmobles deberán contar cun mínimo de 90 metros cadrados e un máximo de 120”. Además, “a oferta estará limitada ata os 650 euros/m2. Se o local incluise un rocho (trastero o bodega) contaríanse 8m2 máis”, añadía García, indicando que, en caso de incluirse en la propuesta una plaza de garaje “a oferta se incrementaría en 15.000 euros”.
Una vez registrada la propuesta ante el IGVS, la Xunta realizará “a súa propia taxación, que depende do cumprimento de certos requisitos baseados no seu aproveitamento e adaptabilidade”, a lo que la conselleira añadió que “haberá un cupo específico de vivendas para persoas con mobilidade reducida”.
Suponiendo que la Xunta llegue a ese pago máximo, los inmuebles alcanzarían un precio mínimo de 58.500 euros y un máximo de 78.000 si no incluyen trastero o plaza de garaje. En el caso de un bajo de 120 m2 que cuente con trastero y aparcamiento, el máximo que desembolsaría la Xunta llegaría a los 98.200 euros.
Martínez Allegue recordaba que este tipo de medidas se están estudiando porque “nin o Concello de Ourense nin a Xunta de Galicia dispoñen de máis solo na cidade para promoción de vivenda pública”. Sobre el avance del PXOM, recordaba que aún esperan las correcciones que debe hacer el consistorio.
