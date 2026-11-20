Alumnos del IES Lauro Olmo de O Barco, concentrados en el exterior del centro tras su desalojo por una amenaza de bomba.

La oleada de amenazas de bomba a centros escolares también ha afectado a la provincia de Ourense. Al menos cuatro centros educativos recibieron un correo en el que se instaba a abandonar el edificio para “salvar la vida de los estudiantes”, sumándose así a los más de 80 avisos que ya se han contabilizado en toda Galicia. En todos ellos se quedó en un susto.

El primer episodio en la provincia se registró el miércoles en el CEIP Plurilingüe de Luíntra, en Nogueira de Ramuín. Según explica el alcalde de la localidad, Julio Temes, el centro detectó la amenaza a mediodía, cuando los niños estaban comiendo, tras recibir una llamada de la Consellería de Educación pidiendo que revisasen sus bandejas de entrada a raíz de los desalojos registrados en otros puntos de la comunidad.

Ante este aviso, el personal del centro procedió al desalojo del edificio de inmediato y la Guardia Civil acudió para inspeccionar las instalaciones. El resto de la jornada se vieron obligados a cancelar las actividades extraescolares, aunque ayer ya recuperaron la normalidad.

Triple alerta en O Barco

El episodio se repitió ayer en O Barco de Valdeorras, donde fueron evacuados el colegio Otero Pedrayo de Viloira y los institutos Lauro Olmo y Martaguisela. En la villa barquense, todo comenzó a primera hora de la mañana, aproximadamente a las 8,30 horas, en el colegio público de Viloira. “Pola mañá abrín o correo e vin un no que dicía: ‘Su edificio está minado. Si desea salvar la vida de los estudiantes desaloje el edificio’”, comentó la directora Emilia María Anta. Inmediatamente avisó a la Policía Local, al 112 y a la Guardia Civil.

El aviso provocó el desalojo preventivo de los alumnos que se encontraban en el programa Madrugadores. Según explicó un padre, eran alrededor de una veintena de escolares los que permanecían en el centro en ese momento. La responsable del servicio de conciliación trasladó a los niños a una cafetería cercana al colegio, donde les pagó el desayuno. Un gesto que agradecieron en el Concello barquense, donde aseguran que le abonarán la consumición.

Mientras tanto, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local registraron el edificio sin detectar ningún objeto sospechoso, permitiendo que los niños empezasen las clases a su horario habitual, a las 9,15 horas. “Aínda que pensei que era un bulo, sempre queda a dúbida”, dijo Anta.

Poco después, saltaba la alarma en el Instituto Lauro Olmo. Allí, la directora detectó un correo que entró en el “spam” en la medianoche del miércoles con una amenaza de que el centro estaba minado. “Estaba en un examen, vi el correo y mandé bajar a todos los alumnos”, comentó Amparo Quiroga refiriéndose al mensaje. La Guardia Civil y la Policía Nacional revisaron las instalaciones para comprobar que no existía ningún riesgo.

A última hora de la mañana, sobre las 13,10 horas, era el Instituto Martaguisela el destinatario del mensaje con amenaza de bomba. Inmediatamente, los alumnos fueron llevados a un pabellón, previamente revisado por la Guardia Civil, en el que permanecieron hasta que los agentes abandonaron el centro, media hora después.

Los avisos aún no han llegado a la ciudad

Mientras la oleada de correos electrónicos con amenazas de bomba obligaba a activar los protocolos de desalojo en puntos de la provincia como Nogueira de Ramuín y O Barco de Valdeorras, los centros educativos de la ciudad de Ourense se han mantenido, por el momento, al margen de estos incidentes.

Tanto los colegios como los institutos de la capital han desarrollado su actividad lectiva con total normalidad durante las jornadas del miércoles y de ayer, sin que haya trascendido la recepción de ningún mensaje sospechoso ni haya sido necesaria la intervención de las fuerzas de seguridad en sus instalaciones.

No obstante, los equipos directivos permanecen atentos a sus bandejas de entrada siguiendo las indicaciones trasladadas por la Consellería de Educación a todos los centros gallegos. En caso de detectar un mensaje con amenaza, la dirección del centro debe comprobar la fecha de envío de dicho correo y comunicárselo a la Dirección Territorial de la provincia y al 112.