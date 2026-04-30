REUNIÓN ESTA TARDE
Once asociaciones se unen para buscar soluciones por la avenida de Portugal
REUNIÓN ESTA TARDE
Las asociaciones y agrupaciones vecinales y empresariales de Ourense dan un paso al frente ante la inacción municipal y se unen para buscar soluciones y tomar acción frente al Concello en torno a la avenida de Portugal.
Desde el 9 de marzo, la reforma integral de la calle se encuentra totalmente paralizada, después de que la empresa Opain abandonase las obras debido a los impagos del Concello. Siete semanas después y con Misturas al frente -la nueva empresa al cargo-, la actividad está únicamente centrada en tapar los huecos y baches, como obra de emergencia, algo que de todas formas apenas se está llevando a cabo. Los avances en la renovación integral de la calle ya están totalmente olvidados y sin fecha de retorno por el momento.
Esta situación tiene al límite a los vecinos y comerciantes de la calle, tanto por los prejuicios causados por los retardos de las obras e inclemencias de la calle, como por la incertidumbre de cuando podrán recuperar la normalidad. Por ello, valoran realizar una reclamación de responsabilidad patrimonial al Concello y han anunciado un encuentro para hoy entre once asociaciones y agrupaciones de la ciudad, en representación de zonas que van allá de la avenida de Portugal, con el objetivo de sumar fuerzas ante una problemática que afecta a toda la ciudadanía.
La reunión tendrá lugar a las 20,00 horas en la Asociación Albor (calle Greco n° 7). Estarán presentes representantes vecinales y empresariales de la plataforma de la avenida de Portugal y las asociaciones de vecinos de O Couto, Castelo, Albor, Loureiro, Barbaña, As Burgas, Reza y Vistahermosa, además de la Federación Limiar y la Agrupación Miño.
“Vamos intentar facer unha plataforma con todas as asociacións, para facer presión todos xuntos”, indicó Chelo Montero de la plataforma de vecinos y comerciantes de la avenida de Portugal, con el objetivo de agilizar los estamentos públicos.
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