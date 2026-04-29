Vecinos de la avenida de Portugal se plantean una reclamación patrimonial

Desde la plataforma de vecinos y comerciantes de la avenida de Portugal, ya ha surgido la idea de realizar una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Concello de Ourense por los daños causados durante el transcurso de las obras y su prolongación en el tiempo.

Después de siete semanas del abandono de los trabajos por parte de la empresa Opain, la calle no cuenta, ni mucho menos, con los servicios mínimos que requiere una vía para llevar a un tránsito normal y una vida comercial digna. El retardo en retomar las obras y a la inacción municipal, que simplemente a puesto al mando a la empresa Misturas -que forma parte de Extraco- para poner simplemente parches sobre los baches y huecos, por lo que los residentes ya están hartos. “Só poñen vallas, hai ocos que están cheos de porquería, puxeron algunha lona sen sentido”, reclamó Chelo Montero, representante de la plataforma vecinal.

Ante esta situación límite, los afectados buscan compensación económica mediante la figura de la responsabilidad patrimonial. Este mecanismo legal permite exigir al concello una indemnización, si se demuestra, de forma individualizada, que el “funcionamiento anormal” de la obra ha provocado pérdidas económicas directas o lucro cesante a causa del bloqueo de la vía.

Montero subraya la importancia de articular esta medida conjuntamente: “Sería bárbaro que a xente aceptase a reclamación patrimonial, xa que se crearía un precedente para que cando pasase outra cousa así houbese unha garantía de que polo menos o comercio vai estar cuberto, e así que os concellos teñan máis coidado”.

Nueva movilización

La indignación vecinal no se limitará a la vía legal. El hartazgo continuado ante una gestión que los vecinos consideran errática los llevará también, de nuevo, a salir a la calle, pero en esta ocasión, esperan que, a modo de manifestación, no una simple concentración como en las anteriores ocasiones.

“Hai un oscurantismo neste axuntamento que non é normal, o que máis nos indigna son as mentiras, o ocultamento”, lamentó Montero, que confirmó que “vamos intentar organizar unha manifestación, que temos que pedir permiso, q quero contar con máis asociacións para facer todo o bloque posible”.