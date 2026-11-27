La solidaridad ourensana volvió a pasar ayer por la báscula. El Aula Magna de Salesianos acogió la gala “Peso por quilos”, organizada por la Asociación Xuvenil Amencer en el marco de su 40ª Operación Quilo, en la que se se sumó una donación de 3.388 kilos -314 más que el año pasado- gracias a la participación de 45 personas de 32 entidades diferentes.

Representantes de los principales partidos políticos, clubes deportivos de la ciudad, empresas, comercios y entidades sociales como el Banco de Alimentos, Cruz Roja, Manos Unidas o la Vivienda de Emancipación de personas migrantes abarrotaron Salesianos para sumarse a este gesto simbólico: convertir su propio peso en kilos de alimentos no perecederos para las familias más vulnerables, siempre intentando hacer algo más de fuerza o presentarse cargados de abrigos para intentar sumar un poco más por una buena causa.

El presidente de Amencer, Román Cid, agradeció el “compromiso” de todos los colectivos presentes antes de dirigir un pesaje marcado por el humor y el “redondeo al alza”. Por su parte, el gerente de la entidad, Xulio César Iglesias, recordó que esta campaña funciona como una “paga extra”, reivindicando a Cáritas como “os verdadeiros heroes” que trabajan todo el año en los barrios. “O noso gran obxectivo é contaxiar que é posible un mundo máis xusto”, indicó Iglesias.

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La iniciativa va mucho más allá de este acto y lleva acumulando kilos de comida desde inicios de mes. Se extenderá hasta el 22 de diciembre, para ayudar a más de mil familias ourensanas mediante huchas y cajas repartidas en cerca de 300 comercios y centros educativos.

Además, la campaña continuará este sábado uniendo deporte y solidaridad por partida doble con la recogida de alimentos en el XX Torneo de Nadal de Ximnasia -Memorial Marosa Salgado- y en el encuentro de fútbol sala femenino entre el Atlético Pereiro de Aguilar y el CFS Coles.