La oposición reclama celeridad a la Justicia y explicaciones a Jácome

La petición de la Fiscalía de nueve años de inhabilitación para el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito de prevaricación, ha provocado una reacción en cadena entre los grupos de la oposición municipal. PSOE, PP y BNG han coincidido en mostrar su preocupación por la situación judicial del regidor, exigiendo explicaciones públicas y celeridad a la Justicia para evitar que la parálisis y la polémica sigan marcando el día a día de la ciudad.

La portavoz municipal del PP, Ana Méndez, mostró su absoluto respeto a la Justicia y a los tiempos judiciales, pero en nombre de su formación exigió “explicacións públicas. O grave é que Gonzalo Jácome segue sen dar a cara e sen explicarlle á cidadanía unha situación tan seria coma esta”. Méndez recordó además que no ha presentado su declaración de bienes en los últimos siete años. Asimismo, la portavoz popular lamentó la deriva del Concello, señalando que “o alcalde sempre está no centro da polémica por cuestións relacionadas coa súa actuación persoal e institucional”.

Desde las filas socialistas mostraron su máxima preocupación por la situación. “É unha cuestión que consideramos moi grave, gravísima”, señalaron, añadiendo que, ante un escenario de esta índole, “calquera político ao uso non sei se dimitiría pero polo menos pensaría en dar explicacións públicas e en dimitir por ética e estética”, apuntó la socialista María Fernández Ojea. Para los socialistas, el problema de fondo sería que “hai moito tempo que Ourense vive instalada no ruído, na polémica e nunha parálise que necesitamos que remate”, lamentó Fernández.

Por parte del BNG, el portavoz y ya candidato a la alcaldía, Luis Seara, apuntó que “tratándose do alcalde deste Concello e dun presumible candidato ás municipais, esta cuestión debería resolverse coa maior brevidade e coa maior celeridade posible”. El líder nacionalista insistió en que su formación no se va a desviar de su hoja de ruta. “Nós ao que temos que dedicarnos é a traballar exclusivamente naquilo que depende de nós”, afirmó.