La orquesta del Conservatorio ensaya con el sonido del éxito

La Orquesta de Grado Profesional del Conservatorio de Ourense ha retomado sus ensayos tras lograr el segundo premio en el I Concurso Nacional de Orquestas Profesionales de Conservatorios. La experiencia en el Palacio Ducal de Medinaceli (Soria) ha supuesto un hito para esta formación dirigida por Raquel Carrera.

Para la directora, este certamen ha sido una herramienta clave de motivación pues “hoxe en día que é moi difícil que os rapaces se interesen por unha disciplina como a música clásica, quería motivalos, a que eles tiveran un obxectivo polo que traballar un pouqiño máis e poñerse a estudar. É verdade que temos un alumnado bastante bo, moi disciplinado pero non deixan de ser nenos e adolescentes”.

El desafío implicó horas de trabajo individual y colectivo para interpretar la última sinfonía de Haydn y una pieza de Emily Mayer. Pero el esfuerzo adicional tuvo su recompensa, Guillerme Mioño destaca que “o esforzo extra que supuxo vir a clases a maiores foi recompensado”, añadiendo que el violín le aporta tranquilidad frente al estrés. Por su parte, Álvaro Santos, que toca viola y violonchelo, recuerda que, aunque entró obligado al Conservatorio, hoy la música es su pasión y apunta: “Decidín seguir estudando e practicando os dous instrumentos”.

El éxito en Soria también ha servido para estrechar vínculos y romper prejuicios. Martín González reflexiona sobre el valor de la música clásica: “Agora a xente cre que é aburrida pero non é así. Esta experiencia foi moi bonita porque tocas cos teus amigos”. Finalmente, Anna Merzlyakova subraya el papel del instrumento como refugio: “En momentos difíciles el violín es un apoyo muy importante, sientes algunas veces que la vida se te va de las manos pero el violín sigue ahí”. La orquesta ha vuelto a los ensayos con la satisfacción de haber superado la presión del jurado y la alegría del triunfo compartido