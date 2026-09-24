El otoño empieza de récord en Ourense: otro día por encima de los 38 grados

El otoño se inició ayer con temperaturas en Ourense más propias de un caluroso verano, con un récord para esta estación del año de 38,4 grados. Las orillas del Miño (en la foto) siguen ejerciendo de refugio climático.

Quien no mire un calendario ni sepa la fecha en la que vive jamás diría que Ourense se encuentra ya en la estación otoñal, ya que desde luego no lo parece. El otoño arrancó oficialmente ayer, con el récord histórico de calor para este periodo: 38,4ºC en la ciudad, según la medición de MeteoGalicia.

No es una cifra aislada, ya que en los últimos tres días en la capital de As Burgas se superaron siempre los 38 grados, alcanzando 38,5ºC tanto el lunes como el martes (valores máximos jamás registrados en la segunda quincena de septiembre). Tras ser el lunes, máxima temperatura de todo el continente europeo, ayer Ourense solo se vio superado por Badajoz y Montoro (Córdoba).

Se trata de una semana extraordinariamente atípica, resultando una situación más similar a la de la plena canícula de julio o agosto, que a finales del mes de septiembre, pero siendo el resultado de una deriva progresiva de calentamiento, que va batiendo récords de forma contínua.

Basándonos en la media de las máximas, junio de 2025 batió su récord particular de calor (32,1ºC de media), agosto de 2025 se convirtió en el mes más caluroso de la historia de la ciudad, con 35,35ºC . Ese récord no duró ni un año, ya que en julio de este año se promediaron 35,49ºC.

Este septiembre también va por camino de romper cualquier precedente histórico del mes. Hasta la fecha, el récord de temperatura máxima media en este periodo era de 32,1ºC en el 2018 y en esta ocasión, la media se aproxima a los 34ºC. Solo en cuatro días no se llegaron a treinta grados y en doce (más de la mitad de lo que va de mes) se superaron los 35 grados, algo que se repetirá hoy si se cumplen los pronósticos.