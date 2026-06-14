El ourensano Felipe Ferreiro, medalla de plata de la Cruz Roja

El presidente provincial de Cruz Roja en la provincia de Ourense, Felipe Ferreiro, ha sido condecorado con la Medalla de Plata de la entidad, en reconocimiento a su destacado compromiso y contribución a la labor humanitaria. Este galardón se entregó este vsábado durante el XXVI Encuentro de Voluntariado de Cruz Roja en Galicia, un evento que congregó a más de 250 personas voluntarias de las asambleas de las cuatro provincias gallegas en el Parador de Baiona.

El reconocimiento a Ferreiro responde al objetivo de poner en valor el papel del voluntariado como uno de los pilares fundamentales de la institución. Según la organización, la implicación y dedicación diaria de personas como él hacen posible la ejecución y el mantenimiento de múltiples proyectos asistenciales en Galicia.

La Medalla de Plata distingue específicamente su esfuerzo sostenido y su apoyo a áreas operativas que resultan vitales para la comunidad. Entre las líneas de actuación que justifican estos reconocimientos destacan la integración en los equipos de respuesta básica en emergencias, la capacitación digital de las personas mayores, la orientación hacia el empleo y el fomento de la participación social en zonas rurales.

El acto institucional de entrega estuvo presidido por Mercedes Casanova, presidenta autonómica de Cruz Roja en Galicia, y Gonzalo Iglesias, presidente provincial en Pontevedra. También asistieron representantes como Lara Meneses, de la Xunta de Galicia, y Sheila González, del Concello de Baiona. Ferreiro fue uno de los cuatro galardonados con la Medalla de Plata en esta edición, junto a Purificación Serrano Caviedes, Manuel Batán Barros y Victorino Pollán Fernández.

Además del acto de condecoración a Felipe Ferreiro, el encuentro sirvió para reflexionar sobre la importancia del voluntariado en la sociedad actual, incluyendo la charla “Impulsando el compromiso voluntario”. La concesión de esta distinción subraya que el trabajo de estas personas es indispensable para que la institución atienda a más de 11,6 millones de personas y actúe ante crisis graves, como la dana, bajo sus principios fundamentales.