Ourense arranca este martes la vacunación de niños, dependientes en sus casas e inmunodeprimidos

La campaña de vacunación frente a la gripe y la covid-19 da un paso clave en la provincia de Ourense. A partir de este martes 13 de octubre, la Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras comenzará a administrar las dosis a menores de entre 6 meses y 11 años, personas inmovilizadas en sus propios domicilios junto a sus cuidadores principales, pacientes inmunodeprimidos y personal sanitario y no sanitario.

Para garantizar la atención a los colectivos más vulnerables, el personal de enfermería de los centros de salud acudirá directamente a las viviendas de los pacientes con problemas de movilidad. En el caso de las personas con inmunosupresión, el proceso se canalizará a través de los centros hospitalarios de referencia (Hospital Universitario de Ourense, Hospital Público de Valdeorras y Hospital Público de Verín), mientras que los trabajadores sanitarios dispondrán de puntos específicos en sus propios centros de trabajo hasta el 31 de diciembre.

La vacunación infantil será otro de los ejes principales de esta fase. Los centros de salud citarán de forma proactiva a la población infantil no escolarizada o perteneciente a grupos de riesgo, mientras que los equipos sanitarios se desplazarán a un total de 13 colegios de la provincia. Los centros participantes son el CEIP Plurilingüe Irmáns Villar y el CPR Plurilingüe Divina Pastora (Ourense), el CEIP Padre Feijoo (Allariz), el CPI Plurilingüe Antonio Failde (Coles), el CPI Terras de Maside, el CEIP Calvo Sotelo y el CPR Sagrado Corazón (O Carballiño), el CPR Pablo VI Fátima (A Rúa), los CPR Guillelme Brown y Miraflores (O Pereiro de Aguiar), el CPR María Inmaculada (Verín), y los CEIP Carlos Casares y Rosalía de Castro (Xinzo de Limia).

El calendario proseguirá el 19 de octubre con la incorporación del grupo de 70 o más años y del personal de emergencias sanitarias. Las autoridades recuerdan que la apertura de nuevos tramos no cierra las fases anteriores y subrayan la necesidad de solicitar cita previa para acudir a los centros de salud.

Con este despliegue, el Servicio Galego de Saúde busca alcanzar una cobertura del 60% en la población pediátrica y llegar al 75% en los mayores de 60 años, lo que implicaría proteger a unas 91.100 personas dentro de un colectivo diana que supera los 121.000 ourensanos.