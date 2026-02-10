Ourense, sin bus directo a Valladolid o León, pero sí a Bruselas o Colonia

Las conexiones en autobús de la ciudad con muchas capitales de provincia son posibles mediante largos trayectos, cuya eterna duración resulta ineficaz. No solo ocurre con capitales pequeñas o lejanas; también se viven auténticas odiseas para viajar por carretera en transporte público hacia grandes urbes como Valencia, Sevilla y Bilbao, o capitales cercanas como León o Valladolid.

Fuera de Galicia, Zamora y León son las únicas provincias con las que limita Ourense. Esta cercanía, sin embargo, no garantiza que los trayectos en autobús bajen de las tres horas. En el caso de la capital zamorana, el viaje es de 3 horas y 15 minutos, una alternativa competitiva con el coche considerando que gran parte de los 250 kilómetros se realizan por carretera nacional. Lo más inusual sucede con León: no hay ningún autobús directo. La conexión requiere trasbordo en Ponferrada, superando las cuatro horas. Además, al contrario que en Zamora (con AVE), el tren a León -Alvia o Media Distancia- también rebasa esas 4 horas. A otras localidades leonesas, como Valencia de Don Juan, los viajes con trasbordo pueden superar las 8 horas y media.

Más cerca, más lejos

Un caso llamativo es Valladolid. La ciudad más poblada de Castilla y León es la única capital de la comunidad vecina -junto con Ávila y Soria- con la que Ourense no tiene viajes directos ni en bus ni en tren. La opción pasa por parar en Tordesillas (línea Ourense-Madrid), pero solo hay una frecuencia de madrugada. Resulta surrealista que Ourense tenga conexión directa a Palencia -está de paso en el viaje a Barcelona- y no a Valladolid, demostrando que la confección del mapa estatal de buses ignora la realidad ourensana.

Para llegar a la urbe pucelana, lo más rápido es hacer transbordo en Zamora, Segovia o Madrid usando el AVE, logrando tiempos inferiores a cuatro horas. En autobús se superan las 6 horas, con enlace en Ponferrada. A otras localidades como Medina del Campo sí hay viajes directos gracias a la alta velocidad a Madrid.

Más de 15 horas de norte a sur

Ourense mantiene una conexión directa diaria hasta Algeciras, un trayecto que permite recorrer varias ciudades sin bajarse del vehículo, pero que se extiende 15 horas y 15 minutos. La ruta cruza capitales como Salamanca, Cáceres, Sevilla o Cádiz. En el caso de la capital andaluza, el recorrido -único directo- llega a las 11 horas y media. Un ourensano que viajase en bus un fin de semana a Sevilla invertiría un día entero en la carretera. La opción más efectiva es el tren con enlace en Madrid, que supone la mitad de tiempo.

Bilbao es otro punto clave por la gran emigración ourensana. Pese a ello, solo existe un autobús semanal a la capital vizcaína. El trayecto se realiza los sábados de madrugada y dura casi 10 horas: arranca a medianoche en la Intermodal de Ourense y llega a las 09,35. El resto de días hay opciones con enlace en Oviedo, de duración similar. En ferrocarril la situación no mejora: son necesarios transbordos en Madrid o Miranda de Ebro, ascendiendo el tiempo total también a cerca de 9 horas.

Ni valencia ni málaga

Uno de los casos más paradigmáticos de ineficiencia es la ausencia de conexión con la tercera ciudad del país, Valencia, ni con Málaga, la sexta más poblada. No hay viajes directos. Si se utiliza solo el autobús, el trayecto desde Ourense -con enlace en Madrid- se puede prolongar hasta cerca de 18 horas en ambos casos.

Destinos europeos directos desde la provincia

Hasta tres días a la semana es posible realizar un viaje directo hasta París en autocar, gracias a un servicio de Anpian. Un trayecto de 21 horas, con hasta 18 paradas por el camino, en ubicaciones como Bayona, Burdeos o Tours.

También es posible realizar desde Verín un viaje directo en Flixbus que pasa por otras ciudades importantes, además de a París, como Lille, Bruselas, Colonia, Düsseldorf o Dortmund, hasta donde se tardan cerca de 33 horas.

Todos los viajes rápidos desde Ourense pasan por Madrid

El AVE recorre los 500 kilómetros que separan a la ciudad de Madrid en poco más de 2 horas, permitiendo también una rápida conexión con ciudades intermedias, como Zamora (1 hora y 15 minutos) o Segovia (2 horas y 15 minutos).

Pero otros destinos mucho más cercanos, incluso en Galicia, se posicionan más lejanos temporalmente, siendo más efectivo utilizar el coche en estos casos. A Lugo y a Vigo los trayectos más rápidos se prolongan hasta cerca de dos horas, el doble que por carretera.

Si nos vamos a provincias cercanas, pero que no se encuentran en dirección a Madrid, esta situación continúa siendo especialmente sangrante. Más de 4 horas lleva el tren a León y 6 horas a Gijón, haciendo transbordo en la capital leonesa y con hasta 13 paradas por el camino.

El gran paradigma de “madridcentrismo” es llegar a destinos del sur de España más rápido que a capitales de provincia limítrofes. El mejor ejemplo es Cuenca, hacia donde el viaje lleva poco más de 3 horas y media, media hora menos que a León, gracias a la conexión con Alicante.

Hasta para ir a Barcelona merece más la pena pasar por Madrid. Con enlace en la capital y cambio de Chamartín a Atocha, el viaje lleva 6 horas y media, mientras que el trayecto directo en Alvia por el norte se prolonga 12 horas y 15 minutos.