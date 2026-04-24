SUPERIORES AL MILLÓN DE EUROS
Ourense dejó más de 10 millones de euros en adjudicaciones fallidas durante 2025
SUPERIORES AL MILLÓN DE EUROS
La provincia de Ourense cerró el año 2025 con 10,17 millones de euros en el cajón correspondientes a concursos y licitaciones que quedaron desiertas. Así lo refleja un estudio de la consultora Doubletrade, quien eleva esta cifra por encima de los 88 millones en el caso de Galicia, y hasta 4.000 millones en el conjunto de España, lo que supone un crecimiento del 81% respecto a 2021, según los datos que maneja la consultora.
En lo que respecta a Ourense, entre las cinco adjudicaciones más cuantiosas que nadie quiso figuran entidades como la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), quien no encontró un perfil idóneo para llevar a cabo una restauración de la zona de baño en el área de Ponte das Táboas, en O Castro de Caldelas, donde se invertirían 1,02 millones de euros. Otro tanto le ocurrió al Concello de Ourense, que pretendía obtener un proyecto de restauración para la pasarela de O Vao, que conecta el centro comercial Ponte Vella con el barrio de A Ponte, por casi 635.000 euros, y el pasado diciembre declaró el concurso desierto.
Además de infraestructuras, servicios como el de Axuda no Fogar de Xinzo de Limia tuvieron que replantearse después de que nadie se ofreciera a asumirlo por los 725.160 euros que ofrecía el Concello.
Muchas empresas temen quedar infra pagadas en el desempeño de la obra o servicio. Esto ha propiciado que se multipliquen las licitaciones desiertas y, por consecuencia, se paralice la ejecución de miles de obras y servicios"
Desde Doubletrade, Salvador Alarcón apunta a que se trata de una cuestión de confianza. “Muchas empresas temen quedar infra pagadas en el desempeño de la obra o servicio. Esto ha propiciado que se multipliquen las licitaciones desiertas y, por consecuencia, se paralice la ejecución de miles de obras y servicios”, explica.
En el caso de Ourense “los más de 10 millones que quedaron sin ejecutar suponen un impacto muy importante”, continúa Alarcón. “Hablamos de obras que se quedan sin ejecutar y servicios que no se prestan, y son oportunidades que pierden las empresas locales, afectando también al empleo. Es dinero que, al final no llega a la calle”, concluye, advirtiendo también sobre la pérdida de fondos europeos por los retrasos.
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