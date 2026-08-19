El Ourense Film Festival organiza una sesión gratuita de autocine de verano

El Ourense Film Festival (OUFF) continúa sumando actividades paralelas a esta 31ª edición. Desde la organización proponen ahora una sesión de autocine, una oportunidad inédita que busca ofrecer al público ourensano una experiencia diferente, pensada para disfrutar del cine al aire libre desde el coche. La cita será el jueves 27 de agosto a las 23:00 horas, en el aparcamiento situado junto al Complejo Deportivo de Monterrei, en el municipio de Pereiro de Aguiar.

La película proyectada será Mientras duermes, el thriller psicológico de Jaume Balagueró, que se ha convertido en una de las obras más inquietantes y celebradas del género. El filme (recomendada para mayores de 16 años) destaca por su atmósfera opresiva y una interpretación memorable de Luis Tosar, que construye un antagonista inquietante. El festival apuesta en esta ocasión por el terror, convencido de que la experiencia de ver una película de suspense y tensión desde el coche puede resultar especialmente inmersiva y estimulante para el público.

La actividad será gratuíta, con acceso libre hasta completar el aforo del recinto, limitado en 70 vehículos. El sonido se emitirá por frecuencia modulada (FM), para que cada vehículo pueda escuchar la película con total claridad. Para garantizar una experiencia óptima, habrá que apagar las luces delanteras una vez estacionado y mantener el motor apagado durante la sesión, evitando ruidos y emisiones de gases. El recinto contará con personal de apoyo para organizar la entrada, la colocación de los coches y el correcto desarrollo de la actividad.

Con esta novedosa actividad, el OUFF da un paso más en su compromiso de acercar el cine a los vecinos. Se trata de una propuesta pensada para todos los públicos, que combina verano, ocio y cultura, como ya sucedió con el cine de verano para mascotas que tuvo lugar a finales del mes de julio en el Centro Comercial Ponte Vella.