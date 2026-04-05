La ciudad de Ourense guardó silencio hasta la vigilia pascual

El pregonero de Semana Santa, Rafael Melero, había reflexionado durane su discurso sobre la fuerza que el silencio tiene en Ourense durante los días grandes de Semana Santa. El período de recogimiento que vivió la ciudad desde la noche del Jueves Santo hasta la vigilia pascual -que en la catedral arrancó pasadas las 21,00 horas- puso imagen a sus palabras.

El centro de Ourense se llenó el viernes cuando la procesión de nueve pasos partió de la catedral de Ourense. El mayor protagonismo se lo llevaron las tres hermandades, que con sus trajes de gala, llevaron a alas calles de la ciudad unas tallas que llevaban preparando todo el año, y que sirvieron de escolta al Cristo yacente en la urna; una figura que portaban los seminaristas de la diócesis, representando a un Jesús ya descendido de la cruz, proclamando su condición de hombre ante los creyentes.

Cofrades y seminaristas fueron acompañados por tres grupos parroquiales de O Couto, As Lagoas y O Vinteún, en un acto que congregó a los fieles después de tener que limitarse a una procesión catedralicia en 2025 a causa de la lluvia.

Dolor y esperanza

No hay actos religiosos en el Sábado Santo hasta la caída de la noche, y sin embargo, es esta jornada donde se puede ver una de las procesiones propias de la Semana Santa ourensana: La Procesión de la Soledad, popularmente conocida como “Os caladiños”, porque discurre en completo silencio.

Partiendo desde la la parroquia de la Santísima Trinidade, es un acto más íntimo, de acompañar a la imagen de la Virgen Dolorosa hasta la catedral de Ourense y regreso antes del amanecer, y en la que los sacerdotes recomiendan reflexionar sobre la propia vida y el propósito de enmienda.

Una reflexión que cada creyente debe llevar hasta la vigilia pascual, que arrancaba en el Pórtico do Paraíso a las 21,00 horas con el encendido del cirio, que daba paso a una eucaristía donde se realizaron la proclamación del pregón Pascual, y el inicio de este período del año para el catolicismo.